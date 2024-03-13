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13 Марта , 20:16

"Гений места" - пространство таланта и креатива

13 марта на базе модельной библиотеки-филиала №3 «Информационный центр «Мастерская искусств» - МБУ «Централизованная библиотечная система» состоялась стратегическая сессия кураторов Точки концентрации талантов в муниципальных библиотеках Башкирии, в рамках федерального проекта «Гений места».

"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива

Организаторами и кураторами встречи стали федеральный проектный офис «Гений места» Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки, Министерство культуры РБ, Национальная библиотека им. Заки Валиди РБ.

На базе учреждений-победителей конкурсного отбора «Гений места» открываются точки концентрации талантов. По итогам конкурсного отбора в 2023 году 123 библиотеки страны присоединились к проекту «Гений места». В Башкирии с текущего года уже функционируют 22 точки концентрации талантов, благодаря которым творческие горожане любого возраста, образования и социального статуса, получат возможность развиваться, делиться своими идеями, общаться и получать новые знания.

Встреча 22 кураторов со всех уголков Башкирии прошла в форме деловой игры «Мозговой штурм». Поделившись на 4 команды, они учились создавать уникальные бренды своих будущих проектов.

Информационная справка: проект «Гений места» стартовал в 2021 году в рамках федерального проекта «Придумано в России» и направлен на развитие креативных индустрий в регионах и сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России. Проект призван объединять творческих людей по всей стране, а также развивать таланты жителей на базе творческих лабораторий, создаваемых в библиотеках.

Фото Эльвиры Рахимовой. 

"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
"Гений места" - пространство таланта и креатива
Автор:Эльвира Рахимова
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