"Выборы - дело важное и ответственное"

Секретарь УИК Светлана Юсупова рассказала, что за два дня избиратели шли один за другим. Приходили целыми семьями с грудничками, колясками. Подросшим малышам было очень интересно. Каждому вручали шарик. Пенсионерам дарили чай.

Приходило много молодёжи, но тон задавало старшее поколение.

Но вот прозвучал гимн России, вошёл первый избиратель -Сергей Тарасов. Он объяснил,что всегда приходит на выборы, так как - это важное ответственное дело, ведь от руководства страны зависит качество нашей жизни.

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автор Е. Дьяконова

Фото Е. Дьяконовой