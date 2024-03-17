-5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
17 Марта , 10:57

"Выборы - дело важное и ответственное"

17 марта - третий день избирательной кампании. Ранним утром на участке 700 (Стерлитамакское театрально-концертное объединение) заканчивается подготовка к встрече избирателей.

"Выборы - дело важное и ответственное"
"Выборы - дело важное и ответственное"

Секретарь УИК Светлана Юсупова рассказала, что за два дня избиратели шли один за другим. Приходили целыми семьями с грудничками, колясками. Подросшим малышам было очень интересно. Каждому вручали шарик. Пенсионерам дарили чай.
Приходило много молодёжи, но тон задавало старшее поколение.

Но вот прозвучал гимн России, вошёл первый избиратель -Сергей Тарасов. Он объяснил,что всегда приходит на выборы, так как - это важное ответственное дело, ведь от руководства страны зависит качество нашей жизни.

#выбираемПрезидента #БашВыбор2024 #Башкортостан

автор Е. Дьяконова

Фото Е. Дьяконовой

"Выборы - дело важное и ответственное"
"Выборы - дело важное и ответственное"
"Выборы - дело важное и ответственное"
"Выборы - дело важное и ответственное"
"Выборы - дело важное и ответственное"
"Выборы - дело важное и ответственное"
"Выборы - дело важное и ответственное"
Автор:Евгения Дьяконова
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru