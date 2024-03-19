«Первая заповедь Бога – заповедь о посте»

С 18 марта у православных христиан начинается Великий пост, который продлится сорок дней и завершится праздником Светлого Христова

Воскресения – Пасхой.



В преддверии Великого поста мы попросили рассказать о смысле и существе поста благочинного 2-го округа Уфимской епархии по Стерлитамаку и Стерлитамакскому району, митрофорного протоиерея Павла Миронова.

– В чём глубинный смысл поста?

– Первая заповедь, данная Богом человечеству, – заповедь о посте, то есть о воздержании. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого древа в саду (рая) ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь» (Быт. 2 16-17).

Пост заповедан нам самим Богом. В пророчестве святого Иоиля сказано: «Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании… назначьте пост» (Иоил. 2 12.15). Здесь Бог повелевает, чтобы грешные люди постились, если хотят получить от Него милость.

В книге пророка Ионы рассказывается, что царь ниневийский, услышав пророчество Ионы о гибели города, оделся в вретище и запретил вкушать пищу всему городу, чтобы не только люди постились, но чтобы и скоту не давали пищи в течение трёх дней.



Пророк Моисей, постившись, сподобился беседовать с Богом. О том, как постился царь и пророк Давид, чтобы Бог был милостив к нему за его согрешения, упоминается в псалмах 34 и 108. Постился и сам Господь Иисус (Мф. 4.2), постились и святые апостолы (Деян. 13 2-3, 2 Кор. 6. 4-5). И много других примеров поста имеется в Ветхом и Новом Заветах и в церковной истории.

То есть, налагая на себя пост, грешный человек ожидал Божьей милости, так как с постом телесным всегда должен был соединяться и пост душевный.

– То есть воздержание от скоромной пищи – это ещё не весь пост?

– При посте телесном тело постится от пищи и пития, а душа воздерживается от злых помыслов, дел и желаний. Настоящий постник должен воздерживаться от гнева, ярости, злобы, мщения. Он воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи… Одним словом, настоящий постник тот, кто способен удалиться от всякого зла.



– Как правильно вести себя в пост, если хочешь пользы своей душе?

– Ты постишься? Этого мало. Накорми голодных, напои жаждущих, посети больных и в темнице заточённых; утешь скорбящих; будь милосерд, кроток, добр, долготерпелив, сострадателен, благочестив, чтобы Бог принял твой пост и даровал тебе свои милости. Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда будет украшен плодами любви.

– В пост следует особенно горячо молиться?

– С постом душевным и телесным всегда должна быть соединена молитва (Мф. 17.21). Молитва есть великое оружие. Где молитва и благодарение Богу, туда приходит благодать Божия, оттуда прогоняются демоны и все вражеские силы отступают и обращаются в бегство. Вражеские силы – это страсти наши.

Как семена, посеянные на поле, не обработанном земледельческими орудиями, пропадают, так и молитва остаётся бесплодной, если для неё не приготовлена плоть, не приготовлено сердце постом, то есть воздержанием от всего вредного.

Ошибаются те люди, которые считают, что пост лишь в воздержании от пищи. Повторюсь, истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, прекращение всякого гнева и всякого беззакония.



– Отец Павел, что бы вы посоветовали тем, кто впервые вступает на поприще поста?

– Для того, кто первый раз приступает к посту, важно соразмерить свои силы с правилами и установлениями поста. Если тяжело поститься по Уставу, а это значит, что с понедельника по пятницу принимается пища без постного масла, в субботу и воскресение – пища с постным маслом (подсолнечным, оливковым, то есть растительным), на Благовещение и Вербное воскресение разрешается рыба, то в первый раз можно есть рыбу, когда появится желание, чтобы не изнемогать от поста. Это снисхождение начинающим.

– А как быть тем, кто болен? Для них есть послабления?

– Примите пост, больные, это матерь здоровья. Душевные и телесные болезни исцеляются молитвой и постом (Мф. 17.21).

Беременным и кормящим поста нет.

Всех поздравляю с началом Великого поста. Будем поститься постом приятным.