Поэзия мир наделяет душой…

Поэтическое слово исцеляет души, поднимает полки, воспевает самое святое, что есть на земле.



Каждому из нас знакомы прекрасные стихотворные строки Пушкина и Блока, Ахматовой и Цветаевой, Высоцкого и Бродского.

У нас в городе много людей, пишущих хорошие стихи. И хотя некоторых уже нет среди нас, их поэтическое творчество продолжает жить - радовать, волновать, побуждать к размышлениям о жизни и своем месте в ней.



С праздником вас, собратья по перу! Вдохновения вам и, конечно, новых стихов!

Фото из архива автора.





