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21 Марта , 11:06

Поэзия мир наделяет душой…

21 марта - Всемирный день поэзии.

Поэзия мир наделяет душой…
Поэзия мир наделяет душой…

Поэтическое слово исцеляет души, поднимает полки, воспевает самое святое, что есть на земле.


Каждому из нас знакомы прекрасные стихотворные строки Пушкина и Блока, Ахматовой и Цветаевой, Высоцкого и Бродского.
У нас в городе много людей, пишущих хорошие стихи. И хотя некоторых уже нет среди нас, их поэтическое творчество продолжает жить - радовать, волновать, побуждать к размышлениям о жизни и своем месте в ней.


С праздником вас, собратья по перу! Вдохновения вам и, конечно, новых стихов!

Фото из архива автора.



Автор:Марина Воронова
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