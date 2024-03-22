Когда сбываются мечты

Самодеятельный художник Марат Арсланов искреннее влюблен в свою малую родину, в близких людей, в музыкальных и кинокумиров своей юности. Его пейзажи, натюрморты, портреты, кажется, дышат самой жизнью.

Художник Радик Камбулатов, много работавший в области мультипликации и иллюстрирования книг, больше тяготеет к яркой самобытной графике с элементами сюрреализма. Его богатейшее воображение и виртуозное умение создавать фантастические миры поражают зрителей.

Профессионального художника и педагога Рамиля Нагаева отличают мастерство высшего класса, способность одинаково талантливо работать как в реалистической манере, так и стиле абстрактной живописи. Тяга автора к народной культуре, к деревенскому быту, к этническим корням находит свое отражение в его полотнах «Валенки», серии «Паласы», «Старые сани», «Уходящее время» и других.

Автор: Марина Воронова.

Фото Тамары Андреевой.