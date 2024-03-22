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22 Марта , 21:22

Когда сбываются мечты

В картинной галерее Стерлитамака открылась выставка работ троих стерлитамакских художников Марата Арсланова, Рамиля Нагаева и Радика Камбулатова. Выставка называется «Всё начинается с мечты» не случайно: каждый из авторов прошел свой, особый путь в изобразительное искусство, шаг за шагом приближаясь к заветной мечте. Очень разные и по стилю, и по манере творчества, и по характеру самовыражения, художники тем не менее органично представлены в пространстве галереи, удачно дополняя и обогащая друг друга.

Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты

Самодеятельный художник Марат Арсланов искреннее влюблен в свою малую родину, в близких людей, в музыкальных и кинокумиров своей юности. Его пейзажи, натюрморты, портреты, кажется, дышат самой жизнью.
Художник Радик Камбулатов, много работавший в области мультипликации и иллюстрирования книг, больше тяготеет к яркой самобытной графике с элементами сюрреализма. Его богатейшее воображение и виртуозное умение создавать фантастические миры поражают зрителей.
Профессионального художника и педагога Рамиля Нагаева отличают мастерство высшего класса, способность одинаково талантливо работать как в реалистической манере, так и стиле абстрактной живописи. Тяга автора к народной культуре, к деревенскому быту, к этническим корням находит свое отражение в его полотнах «Валенки», серии «Паласы», «Старые сани», «Уходящее время» и других.

Автор: Марина Воронова.
Фото Тамары Андреевой.

Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Когда сбываются мечты
Автор:Марина Воронова
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