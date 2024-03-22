В Стерлитамаке воин СВО с позывным «Каспер» встретился с волонтёрами, вручившими ему подарки

Трогательные встречи бойцов с волонтёрам стали уже доброй традиции в ТРК «Аструм», где готовят для фронта маскировку и собирают другую гуманитарную помощь. Трогательные встречи бойцов с волонтёрам стали уже доброй традиции в ТРК «Аструм», где готовят для фронта маскировку и собирают другую гуманитарную помощь.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).