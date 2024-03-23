Боец из Стерлитамака с позывным "Монах": "Наша сила в единстве"

– Как люди приходят в монашество? Ведь для того, чтобы отказаться от мирской жизни и променять всё это на затворничество, нужно определённое мужество. Что послужило толчком к такому решению?

– Я послушник – лицо, готовящееся к принятию монашества. Монах – это человек, который достиг высшего ангельского чина. Всё началось в 2009 году, когда мне на глаза попалась книга «Отец Арсений». Потом из энциклопедии «Религии мира» узнал про «Оптину пустынь». Однажды (я тогда работал в Москве) часа в два ночи у меня был поздний ужин. А в голове крутилось: «Оптина пустынь, Оптина пустынь»…– будто кто-то нашёптывал. Набрал в интернете. Оказалось это в 350 километрах от Москвы. И за 15 минут до открытия метро я уже стоял у входа. Доехал до автовокзала и выехал в г.Козельск.

Это мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный недалеко от города Козельска Калужской области. Один из самых посещаемых после Троицко-Сергеевой лавры. Там бывали императоры и многие известные политические деятели прошлого и современности. Люди приходят туда за наставлениями и молитвами. Так я пять лет прожил возле монастыря послушником. У некоторых на то, чтобы достичь определённого смирения и принять постриг, уходят десятилетия.

– Бытует мнение, что монахам запрещено воевать…

– Это не так. Например, в «Сказании о Мамаевом побоище», где идёт речь о Куликовской битве, упоминаются два инока Пересвет (тот, кто бился с Челубеем) и Ослябя. Когда в 2022 году была объявлена частичная мобилизация, многие трудники добровольно или по мобилизации пошли на фронт.

– А что сподвигло вас променять жизнь послушника монастыря на участника СВО?

– Я сержант запаса. Срочную службу отслужил в разведроте. Участвовал во второй чеченской кампании. Так что у меня был небольшой опыт боевых действий. Но обстоятельства так сложились, что через военкомат я не смог попасть в число мобилизованных. Были проблемы с документами. Казалось бы, нет на то воли божьей. Но я добился своего.

Однажды случайно увидел объявление о формировании казачьей бригады «Дон» в Ростовской области. Бригада формировалась в Новочеркасске, на базе кадетской школы. Приехал туда, заполнил анкету, подписал контракт, прошёл слаживание и уже дней через десять отправился на передовую.

– Ты потомок казаков?

– Я не казак. Но там много не казаков. Я попал в батальон «Терек». Там служат бойцы из Нигерии, Египта, Сирии, Молдавии. Даже есть один негр. Все они учились в России и успели полюбить Россию настолько, что пошли её защищать. Кстати, против нас стоят поляки.

– Какая ваша военная специальность?

– Я связист. Должность на передовой секретная. Правду говорят, что не столько стоит голова комбата, сколько связиста. Так как через него проходит много секретной информации. В общем, связисту лучше в плен не попадаться… Что касается званий, их у нас нет. Только командиры отрядов. К одним обращаешься по позывным, к другим по именам. Там в строю я встретил кандидата в мэры Новосибирска, главу одного района. Здесь командиры не прячутся за спинами солдат. Моему бывшему командиру за 50. Выпускник рязанского десантного училища. Он никогда не позволял мне идти впереди него. Берёг бойцов. Выходец 22-й бригады.

– Как вас встретила передовая?

– Дело было весной 2023 года. В четыре ночи выдвинулись к «ленточке». Выгрузились километрах в трёх от передовой. Каждый взял с собой вещей, как ему казалось, по минимуму. На деле оказалось много. У каждого, помимо бронежилета и автомата, был полный боекомплект, спальник, много разных вещей. Некоторые даже несли канистры с водой. Ноги сводило судорогой. То и дело спотыкались, падали… Последние 500 метров я шёл из последних сил.

Некоторые бойцы сбрасывали всё лишнее, шли налегке. Наутро попали под сильный артобстрел. Били со всех видов орудий и систем залпового огня. Больше я никогда не видел такого обстрела.

– Можешь припомнить какой-нибудь эпизод с передовой?

– С моим товарищем был такой случай. Он возвращался с «ноля». Так называется ближайшая точка к передовой, куда может прибыть автомобиль, доставить какое-то снабжение. За плечами у него был «сидор» – раритетный рюкзак, с которым наши деды воевали ещё в Великую Отечественную. Не знаю, где он его достал. Короче, нарвался на дрон. Спрятался в кустах, сидит на корточках. А дрон чуть ли не над макушкой его летает, всё высматривает его. И тут он в прыжке махнул «сидором» и сбил его, вместе с пятью гранатами РГД. Сломал ему лопасти. Его потом представили к ордену Мужества.

– Гумконвои регулярно прибывают?

–Наша бригада относится к Терскому казачьему войску. Обеспечение исключительное. И продуктов, и БК, и машин, и техники – всего в достатке.

Хотелось бы сказать вот ещё о чём. Было время, многие любили критиковать армию. Порой, обоснованно. Но сегодня в армии многое изменилось. Она теперь намного боеспособней. И с честью выполняет свой долг. Против нас вся объединённая Европа. И нам тоже надо сплотиться во имя нашей общей победы. В единстве фронта и тыла – залог нашего успеха. А ещё в духовности. Не случайно же перелом в Великой Отечественной войне наступил, когда Сталин распорядился об открытии храмов.

Один мой знакомый священник в 1990-х годах разговаривал со скиномонахиней Сепфорой. Она прожила 101 год и оставила много пророчеств. Так вот, этот священник рассказывал мне, что матушка в разговоре с ним сказала, что в будущем будет война с Украиной. Дело было в начале девяностых. Союз только что распался, Украина ещё вчера была частью нашей общей Родины. Он не поверил. Какая война, да ещё с братской Украиной?! Увы, она оказалась права. Но матушка Сепфора предсказала и другое: нашу победу.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).