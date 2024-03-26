Ради жизни на земле

Валентин был личностью разносторонне одарённой. Своими руками построил дом. Увлекался всем, от танцев и поэзии до боевых искусств ушу. Заразил этим и своих детей – а их у Волочаевых трое. Первым родился Митрофан. Три года спустя родня поздравила их с Викторией. А затем появился младшенький Марат. Казалось бы, живи и радуйся большой, дружной семьёй. Но тут началась специальная военная операция. С первых же дней глава семейства не находил себе места. Его одолевали разные чувства: то не мог нарадоваться на своих детей, то сердце его разрывалось после известий о детях Донбасса.

Поначалу Валентин Викторович свои переживания выражал в стихах. Однажды он сказал жене: «Ты же у меня умница, всё понимаешь».

Нет для женщины более тяжкого испытания, чем провожать мужа или сына на войну! Но Янина Рашидовна к этому времени уже сама – ветеран воинской службы. Как бы ни было тяжело, с пониманием приняла решение Валентина отправиться на СВО. В своё время Валентин Волочаев по здоровью не был призван на срочную службу. Но во время тяжких испытаний, выпавших на долю Родины, он добровольцем отправился на фронт.

– Нас успокаивали редкие звонки. Но в душе мы всегда были и остаёмся вместе. Наш брак заключён на небесах, – говорит Янина Рашидовна.

Начало октября 2022-го. Звонки становились реже, а потом и вовсе прекратились. Янина понимала: идут ожесточённые бои. И всё же надежда умирает последней. Увы. Звонок командира: «Валентин пал смертью храбрых...». Что она пережила в тот момент, знает только она сама.

Героя Валентина Волочаева город со всеми почестями проводил в последний путь. А семье предстояло учиться жить без мужа и отца. Как жить без любимого человека? Как поставить троих детей на ноги? Её одолевали тяжёлые мысли. И вдруг однажды вспомнились его слова, сказанные незадолго до отправки: «Ты же у меня умница, всё понимаешь».

Сильная женщина взяла себя в руки. Надо было жить дальше. Она возглавила местное отделение Комитета семей воинов Отечества, теперь помогает семьям вдов. Теперь Янина Рашидовна полностью посвятила себя не только воспитанию своих детей, но и оказанию всевозможной поддержки семьям героев!

– Супруга воина не должна опускать руки, – говорит она. – Ради жизни на земле, ради памяти подвига наших мужей мы должны жить дальше!

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8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Рамиль МАНСУРОВ

Перевод с башкирского Фаяза Юмагузина