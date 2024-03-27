В Стерлитамаке прошло совещание по профилактике деструктивного поведения среди молодёжи

В совещании участвовали и.о. главы администрации Артур Гафаров, заместитель главы администрации Михаил Григорьев, прокурор г.Стерлитамака Дмитрий Коровкин, врио заместителя начальника УМВД России по г.Стерлитамаку Александр Солдатов, начальник межрайонного отдела центра по противодействию экстремизму и терроризму МВД по Республике Башкортостан Ильмир Ишмухаметов, руководители образовательных учреждений, культуры, спорта, частных охранных предприятий.

Прокурор города Дмитрий Коровкин и представители правоохранительных органов отметили растущее число правонарушений среди молодёжи и негативное воздействие интернет-ресурсов на несовершеннолетних. Совместно с руководителями учреждений образования обсудили вопросы безопасности учащихся; профилактики правонарушений, связанных с экстремистскими высказываниями в соцсетях и предложениями в мессенджерах быстрых заработков, а также ответственности родителей за поведение детей.

Заведующая центральным филиалом Республиканского молодёжного социально-психологического и информационно-методического центра Рима Юлдашева рассказала о сотрудничестве со школами с целью профилактики буллинга среди учеников. По результатам такой работы специалисты центра дают рекомендации психологам, классным руководителям, директорам школ.

Завершая совещание, прокурор города Дмитрий Коровкин предложил проанализировать, как в учреждениях образования, спорта, культуры реализуются планы по соблюдению безопасности, продолжать профилактическую работу с детьми и их родителями.

Фото Тамары Андреевой