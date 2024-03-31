Стерлитамакскому филологу, учёному и наставнику Илшату Насипову исполнилось 60 лет

Организаторы мероприятия планировали приурочить его к пятидесятилетию основателя кафедры татарской и чувашской филологии филиала. Но Илшат Сахиятуллович наотрез отказался от поздравлений. Сейчас он не живёт в Стерлитамаке. Но кафедра в филиале УУНиТ продолжает существовать.

Будущий профессор, обладатель диплома качества и золотой медали Европейской научно-промышленной палаты, заведующий кафедрой татарского языка и литературы БГПУ им. М.Акмуллы, автор сотен научных статей, учебников, программ и методических разработок, член научного совета Академии наук Республики Башкортостан, доктор филологических наук Илшат Сахиятуллович Насипов родился 16 марта 1964 года в деревне Старокуктово Илишевского района в многодетной семье.

Отцу-животноводу не было и пятидесяти, когда он ушёл из жизни.

Про таких работяг, как он, говорят «сгорел на работе». К тому времени старшие братья и сёстры покинули отчий дом. И так получилось, что за старшего в семье остался Илшат. Пятый – самый младший в семье. После школы он отправился поступать в Башкирский государственный педагогический институт. Но вчерашний отличник, один из лучших учеников сельской школы, не смог поступить с первого раза. Всё дело было в английском языке. Почти как в известной комедии «Баламут», герой которой постигал немецкий от школьного сторожа. В их Старокуктово тоже не было учителя иностранного. Но Илшат не собирался так просто сдаваться. И поступил в БГУ, где не надо было сдавать иностранный.

Учёба давалась легко. Тому способствовали цепкий ум и трудолюбие юноши. Привычный с детства к труду деревенский парень отдавал предпочтение не развлечениям, а учёбе и науке. Вскоре трудолюбивого студента назначили ответственным за научную работу сокурсников. Маршруты его научно-практических конференций пролегли по всей необъятной стране – от Ташкента до Москвы.



Однако не только одной учёбой он жил. Три года подряд был командиром стройотряда, который, кстати, был передовым. Находил время и для личной жизни. Уже в девятнадцать женился, а в двадцать стал отцом.

По окончании вуза его направили по распределению в с.Тукаево Аургазинского района учителем татарского языка и литературы. И очень скоро старательного педагога с глубокими знаниями назначают заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. Кто знает, может быть, Насиповы так и остались бы там, если бы в 1989 году его не пригласили ассистентом в Стерлитамакский педагогический институт. Вскоре он уже был старшим преподавателем. Затем доцентом, заместителем руководителя кафедры преподавания русского языка в национальной школе, заведующим кафедрой татарской и чувашской филологии.



Это во многом благодаря ему Стерлитамакский педагогический институт обязан открытием в 1994 году на филологическом факультете татарского отделения. А в 1997 году возглавил созданную кафедру татарской и чувашской филологии. Она была удостоена диплома и звания «Золотая кафедра России» за заслуги в области отечественного образования, на Всероссийском конкурсе в Казани стала лучшей среди вузов РФ.



Параллельно окончил аспирантуру при институте языка, литературы и истории Академии наук имени Ибрагимова. Дальше была защита кандидатской, в 2010 году − докторской. Словом, Насипов прошёл весь путь от ассистента до профессора, от старшего преподавателя до проректора по учебной работе и связям с общественностью.

В 2012 году Илшата Сахиятулловича приглашают в Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы на должность заведующего кафедрой татарского языка и литературы. В тот самый, в который его в своё время не приняли учиться. Уговорили лишь на четвёртый раз. Уж очень не хотелось Насипову расставаться со своим детищем – татарским отделением. Повторилась история с Тукаевской школой. Тогда Аургазинский районный отдел образования не хотел отпускать столь перспективного педагога в город. А ныне Стерлитамак не хотел расставаться с перспективным учёным и руководителем.



На новом месте его деятельность очень скоро дала первые ростки. Во многом благодаря Илшату Насипову уже через год здесь были открыты заочное отделение, очная и заочная магистратура, своя аспирантура. А сама кафедра стала республиканским научно-методическим центром по татарской филологии и культуре. Сегодня Илшат Насипов − член редколлегии десятка научных журналов, порядка полутора десятка диссертационных и экспертных советов.



Илшат Сахиятуллович имеет множество наград. Это и грамоты министерств образования Башкортостана, Чувашии, Российской Федерации, благодарственное письмо Президента Татарстана. Медаль имени С.И. Яндуша «За успехи в изучении родного края», диплом и золотая медаль Европейской научно-промышленной палаты, медаль «За большие заслуги перед татарским народом», нагрудный знак «За заслуги в образовании», памятный знак «Габдулла Тукай − 135 лет со дня рождения», знак отличия «Почётный наставник», диплом «Золотая кафедра России». Это и почётные звания «Отличник образования РБ», «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан», «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан»…

Вне всякого сомнения, впереди у прославленного учёного, педагога, блестящего организатора и руководителя будет ещё немало побед.