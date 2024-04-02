О готовности к безаварийному прохождению паводка в Стерлитамаке

Как отметил Константин Николаевич, по прогнозам Башгидрометцентра, паводок в этом году ожидается выше среднемноголетних значений. Осеннее увлажнение почвы бассейна р. Белой составляет 157 мм., что на 125 проц. больше нормы. В целом по бассейну р. Белая осеннее увлажнение составляет 120-122 мм, что на 35-45 проц. больше средних многолетних значений.

Зимняя водность рек бассейна р.Белой близка к средним многолетним значениям. Глубина промерзания почвы в бассейне р. Белой 28-33 см., что на 15-20 см. меньше средних многолетних значений. Толщина льда в марте составила 29-53 см., что на 5-30 см. меньше нормы.

В связи с этими показателями начало ледохода в Стерлитамаке прогнозируется с 4 по 10 апреля.

Максимальные уровни воды на реках ожидаются в пределах и выше нормы на 20-60 см.

Существует риск возможного локального подтопления.

В городе проводятся мероприятия по безаварийному прохождению весеннего половодья.

Составляется план мероприятий, утверждается состав противопаводковой комиссии, осуществляется мониторинг состояния рек.

Проведено обследование технического состояния шламонакопителей АО «БСК». Нарушений не выявлено.

Для недопущения заторов на реке Белой проведено чернение льда.

Постоянно проходят профилактические рейды по местам жительства возможного подтопления. Горожанам выдаются памятки.

В образовательных учреждениях проходят тематические уроки по безопасности.

Так как уровень воды в реках ожидается выше прошлых периодов на 20-30 проц., в зону возможного подтопления попадает 157 жилых домов, где проживает 471 человек, в том числе 125 детей и трое маломобильных граждан.

В марте сотрудниками Управления гражданской защиты и 14-го пожарно-спасательного отряда провели командно - штабные учения на территории детсада №92, реке Ольховке и др., смотр готовности к паводку городской техники.

Для оповещения и информирования населения в районах возможного подтопления будут задействованы 6 громкоговорителей.

Налажено взаимодействие со специальными службами Юмагузинского и Нугушского водохранилищ.

Обеспечен качественный мониторинг питьевой воды.