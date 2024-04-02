О качестве воды и опасных инфекциях в период паводка рассказала руководитель Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

В ходе брифинга по подготовке к весеннему паводку в Башкортостане в прямом эфире телеканала БСТ руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Анна Казак рассказала о профилактической работе, которую проводят сотрудники ведомства.

Усилен контроль за качеством воды, проводится разъяснительная работа с населением.

В Российской Федерации действует интерактивная карта контроля качества питьевой воды. Каждый гражданин может войти в неё и посмотреть, какого качества вода в его населённом пункте.

Качество питьевой воды определяется только лабораторными методами.

По словам Анны Казак, каждый год в период паводка наблюдаются риски по различным инфекционным заболеваниям, таким, как холера, брюшной тиф, сальмонеллёз, энтеровирусная инфекция, вирусный гепатит А и другим. Поэтому рекомендуется принимать в пищу бактериофаги и вакцинироваться.

При подтоплении страдают животные, в том числе и мелкие. Грызуны и мелкие животные, которые являются переносчиками многих заболеваний, спасаясь от паводка, устремляются в жилые дома и постройки, что также может способствовать заражению человека инфекционными и паразитарными болезнями. Жителям предстоит провести профилактическую дезинфекцию не только жилья, но и дворовой территории, надворных установок, выгребных ям и частных колодцев.

Фото: https://www.bashinform.ru/news/