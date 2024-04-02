+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
2 Апреля , 20:59

О качестве воды и опасных инфекциях в период паводка рассказала руководитель Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

В ходе брифинга по подготовке к весеннему паводку в Башкортостане в прямом эфире телеканала БСТ руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Анна Казак рассказала о профилактической работе, которую проводят сотрудники ведомства.

О качестве воды и опасных инфекциях в период паводка рассказала руководитель Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
О качестве воды и опасных инфекциях в период паводка рассказала руководитель Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

В ходе брифинга по подготовке к весеннему паводку в Башкортостане в прямом эфире телеканала БСТ руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Анна Казак рассказала о профилактической работе, которую проводят сотрудники ведомства.

Усилен контроль за качеством воды, проводится разъяснительная работа с населением.

В Российской Федерации действует интерактивная карта контроля качества питьевой воды. Каждый гражданин может войти в неё и посмотреть, какого качества вода в его населённом пункте.

Качество питьевой воды определяется только лабораторными методами.

По словам Анны Казак, каждый год в период паводка наблюдаются риски по различным инфекционным заболеваниям, таким, как холера, брюшной тиф, сальмонеллёз, энтеровирусная инфекция, вирусный гепатит А и другим. Поэтому рекомендуется принимать в пищу бактериофаги и вакцинироваться.

При подтоплении страдают животные, в том числе и мелкие. Грызуны и мелкие животные, которые являются переносчиками многих заболеваний, спасаясь от паводка, устремляются в жилые дома и постройки, что также может способствовать заражению человека инфекционными и паразитарными болезнями. Жителям предстоит провести профилактическую дезинфекцию не только жилья, но и дворовой территории, надворных установок, выгребных ям и частных колодцев.

Фото: https://www.bashinform.ru/news/

Автор:
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru