Паводок в Башкирии: что нужно знать жителям республики

Готова ли Башкирия к паводку?

По поручению Радия Хабирова в республике организована работа по подготовке к половодью. Утвержден план мероприятий, а также собрана противопаводковая комиссия. Традиционно за основу берут худший сценарий, при котором в зону затопления попадают 86 тысяч человек. Так нужно, чтобы республика была готова ко всему. Уже проведено несколько заседаний комиссий по ЧС, где всем ведомствам поставлены задачи заблаговременно подготовиться к половодью. С 15 марта по 1 апреля проведены строевые смотры, проверена готовность техники. В республике в противопаводковых мероприятиях задействовано более 15 тысяч человек, 3000 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты. Всегда готов к вылету пожарный спасательный вертолет Ка-32. В течение двух часов по любому сигналу готова выехать на место происшествия аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (100 человек личного состава, 20 единиц техники, в том числе комплекс беспилотных летательных аппаратов).