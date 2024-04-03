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3 Апреля , 12:03

Паводок в Башкирии: что нужно знать жителям республики

В республику приходит большая вода. Как развивается ситуация? Насколько сильно растет уровень воды в реках республики? Куда обращаться, если обнаружили воду в подвале? Попадает ли ваш населенный пункт в зону прогнозируемого паводка?

Паводок в Башкирии: что нужно знать жителям республики
Паводок в Башкирии: что нужно знать жителям республики

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят представители профильных министерств и ведомств Башкортостана в ходе брифинга. Смотрите трансляцию на телеканале БСТ, а также в соцсетях телеканала, ЦУР Башкортостана и Правительства республики.  

Готова ли Башкирия к паводку?

По поручению Радия Хабирова в республике организована работа по подготовке к половодью. Утвержден план мероприятий, а также собрана противопаводковая комиссия. Традиционно за основу берут худший сценарий, при котором в зону затопления попадают 86 тысяч человек. Так нужно, чтобы республика была готова ко всему. Уже проведено несколько заседаний комиссий по ЧС, где всем ведомствам поставлены задачи заблаговременно подготовиться к половодью. С 15 марта по 1 апреля проведены строевые смотры, проверена готовность техники. В республике в противопаводковых мероприятиях задействовано более 15 тысяч человек, 3000 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты. Всегда готов к вылету пожарный спасательный вертолет Ка-32. В течение двух часов по любому сигналу готова выехать на место происшествия аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (100 человек личного состава, 20 единиц техники, в том числе комплекс беспилотных летательных аппаратов).

Какой прогноз дают синоптики?

На реках республики начинается разрушение льда. На реках Усень и Мелеуз вода уже очистилась ото льда. На остальных реках лед только начинает двигаться. Высокие уровни воды ожидаются в верховьях Белой, на остальных реках уровень воды должен быть в норме. На степных реках также растет уровень воды, на данный момент он находится на уровне 60-330 сантиметров. 

Источник: https://bash.news/news/221677-pavodok-v-baskirii-cto-nuzno-znat-ziteliam-respubliki

 

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