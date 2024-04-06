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6 Апреля , 16:30

В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах

Снимки сделаны на Ольховке, Ашкадаре и бельской прорве

В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах

К санаторию  «Ольховка» можно проехать  легко, а вот дорога, идущая параллельно реке  к ближайшим садам, уже подтоплена.   Заметно, но не критически  поднялся Ашкадар. Вода вплотную подошла к улице Трубной, но до подтопления здесь ещё далеко. В то же время на участке в низине виден  стоящий уже в воде старый «КамАЗ».  На берегу мужчина рассказал, что его соседа, постоянно живущего с семьёй в недавно построенном садовом доме, уже отрезало водой от суши. В его хозяйстве есть всё необходимое, в том числе и резиновая лодка, но выбираться на большую землю он пока  не намерен.

   Местные жители, ссылаясь на многолетние наблюдения, говорят, что пик паводка ещё впереди и будет достаточно серьёзным. И добавляют, что столь большой воды не наблюдалось уже лет десять.

   Неким индикатором половодья является бельская прорва. Там пока всё спокойно. Автомобили свободно проходят в сторону садов и обратно.  

В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
В Стерлитамаке заметны подтопления в низинах
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