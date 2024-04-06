К санаторию «Ольховка» можно проехать легко, а вот дорога, идущая параллельно реке к ближайшим садам, уже подтоплена. Заметно, но не критически поднялся Ашкадар. Вода вплотную подошла к улице Трубной, но до подтопления здесь ещё далеко. В то же время на участке в низине виден стоящий уже в воде старый «КамАЗ». На берегу мужчина рассказал, что его соседа, постоянно живущего с семьёй в недавно построенном садовом доме, уже отрезало водой от суши. В его хозяйстве есть всё необходимое, в том числе и резиновая лодка, но выбираться на большую землю он пока не намерен.

Местные жители, ссылаясь на многолетние наблюдения, говорят, что пик паводка ещё впереди и будет достаточно серьёзным. И добавляют, что столь большой воды не наблюдалось уже лет десять.

Неким индикатором половодья является бельская прорва. Там пока всё спокойно. Автомобили свободно проходят в сторону садов и обратно.