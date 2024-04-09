Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства
13 апреля в Городском дворце культуры пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Начало в 10-30. Принять участие в мероприятии могут выпускники 9,11 классов и их родители; безработные граждане, а также граждане, ищущие работу.
Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства
Основная цель мероприятия — не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.
Фото: Сергея Крамскова.
Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства
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