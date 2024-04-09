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9 Апреля , 10:47

Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства

13 апреля в Городском дворце культуры пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Начало в 10-30. Принять участие в мероприятии могут выпускники 9,11 классов и их родители; безработные граждане, а также граждане, ищущие работу.

Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства
Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства

Основная цель мероприятия — не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.

Фото: Сергея Крамскова.

Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства
Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства
Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства
Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства
Жителей Стерлитамака приглашают на ярмарку трудоустройства
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