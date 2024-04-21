Стараемся решать проблемы сразу

21 апреля в России отмечается день местного самоуправления. Этот праздник установлен Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

Дата была избрана неслучайно. 21 апреля (по старому стилю) в 1785 году была издана Жалованная грамота городам, подписанная Екатериной II. Этот государственный документ положил начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Местное самоуправление представлено муниципальными служащими, которые обеспечивают связь между гражданами и государством, а также непосредственно влияют на жизнь людей. Муниципальная служба предполагает особую ответственность и профессионализм. Органы местного самоуправления имеют широкий круг полномочий, выполняя которые сотрудники получают глубокие знания федерального и регионального законодательства, муниципальных правовых актов и богатый опыт решения возникающих проблем.

В преддверии праздника мы встретились с главным специалистом отдела торговли и бытового обслуживания администрации ГО г.Стерлитамак Еленой Анатольевной Глазковой и поговорили о специфике муниципальной службы, основных направлениях работы и взаимодействии с жителями города.

– Елена Анатольевна, как долго вы занимаете эту должность?

– Я являюсь главным специалистом отдела 18 лет.

– Чтобы выполнять такую ответственную работу, как у вас, должны быть соответствующие образование и уровень подготовки?

– Обязательно. У меня высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит», много лет проработала в торговле, при этом постоянно повышаю свои знания и компетенции в разных областях права, экономики, менеджмента и т.д. Ведь муниципальный служащий должен быть эрудированным и грамотным, уметь анализировать информацию и принимать решения, иметь навыки лидерства и коммуникации

– В чём, по-вашему, суть муниципальной службы?

– Самое главное – помогать людям, решать насущные проблемы, с которыми к нам обращаются. Моя работа заключается во взаимодействии с руководителями крупных предприятий, таких, например, как предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, малых предприятий по производству продуктов питания и торговых предприятий продовольственных и непродовольственных групп, предпринимателями. Донести до горожан информацию о том, что выпускают производители – показать и рассказать об их продукции – тоже одна из задач нашего отдела. Чтобы люди узнавали о новинках, которые производятся на наших городских предприятиях. Например, АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» в прошлом году произвёл более 20 новинок, и мы должны познакомить с ними горожан.

– Каким образом вы доносите информацию до населения?

– При помощи средств массовой информации – в газете, группах социальных сетей «ВКонтакте», Телеграм-канале, на нашем официальном сайте администрации города. Кроме того, в городе проводятся выставки, куда мы приглашаем для участия предприятия с образцами продукции. Горожане могут не только увидеть новинки, но и продегустировать их.

– Расскажите о работе вашего отдела.

– В отделе торговли и бытового обслуживания трудятся четыре человека. Каждый отвечает за своё направление, для решения поставленных задач взаимодействуют с руководителями курируемых предприятий и индивидуальными предпринимателями, организовывают городские мероприятия, к примеру: сельскохозяйственные ярмарки, фудкорты на городских мероприятиях и др. Ещё одна важная обязанность специалистов отдела – рассмотрение обращений граждан. Мы общаемся с людьми лично и по телефону, разбираемся в конкретных ситуациях, взаимодействуем с другими организациями, чтобы решить проблемы. Довольно много обращений от граждан поступает через социальные сети, мы на них реагируем, и люди видят, что работа ведётся. Как только поступает жалоба, мы выезжаем на место, разговариваем, выясняем причину обращения. Если есть возможность, решаем проблему сразу. Если требуется вмешательство контрольно-надзорных органов, то мы объясняем заявителям, что решение проблемы требует детального рассмотрения, и направляем жалобу в соответствующие организации.

– На что чаще всего жалуются граждане?

– Поступают жалобы на качество товаров и услуг, работу персонала, высокие цены и многое другое. Все эти вопросы рассматриваем и решаем с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями.

– Крупные торговые сети тоже находятся в зоне вашей ответственности?

– Всё, что в городе относится к сфере торговли, – это наш блок. Он очень большой, трудоёмкий. Наш отдел работает и с предприятиями бытового обслуживания, общественного питания.

– Какие у вас планы на будущее?

– В первую очередь, необходимо расширять знания, следя за изменениями в законодательстве, экономике, изучать новые технологии и методы работы. Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, могу сказать, что с момента окончания школы постоянно чему-то учусь. И получаю от этого удовольствие!