В Башкирии участнику специальной военной операции помогут решить коммунальные вопросы

Боец мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Призрак», находясь в краткосрочном отпуске, обратился в администрацию Калининского района Уфы по вопросу начисления платы за услуги ЖКХ.

Глава администрации Газизьян Ахмедьянов, а также специалисты управления жилищного хозяйства встретились с бойцом и обещали разобраться с ситуацией. Также обсудили вопросы формирования гуманитарных конвоев, патриотического воспитания и мер социальной поддержки.

В регионе по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова размер единовременной выплаты контрактникам вырос до одного миллиона рублей.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района

(ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото:telegram-канал главы администрации Калининского района Уфы Газизьяна Ахмедьянова