Волонтёры приближают победу

По зову сердца. Именно так эти люди объясняют своё стремление помогать бойцам спецоперации. Речь о волонтёрах, которые регулярно приходят в торговый центр «Аструм», плетут маскировочные сети, изготавливают наборы сухого душа и другие необходимые в быту вещи, чтобы своим трудом приблизить долгожданную победу.

Они стали одной дружной семьёй, объединившей людей серебряного возраста и совсем юных горожан. Большой радостью светятся их лица, когда к ним приходят воины, находящиеся в отпуске.

Специальная военная операция никого не оставила равнодушным. Многие мужчины отправились в зону СВО добровольцами. Дома у них остались жёны, дети, родители, которые помогают бойцам всеми возможными способами. Большой вклад в общее дело вносят волонтёры, предприниматели, сотрудники различных организаций и неравнодушные жители Башкирии.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что республика каждую неделю отправляет гуманитарную помощь – колонны состоят из 20-30 фур.

– Хочу поблагодарить наших жителей и все организации, которые помогают формировать эти конвои, – сказал Радий Фаритович. – Они очень нужны, наши ребята их очень ждут.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель региона недавно опубликовал запись:

«Примерно раз в неделю из Уфы в зону СВО отправляются фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать, спокойно и сосредоточенно. Благодарю всех, кто к ней причастен.

В этот раз часть машин направляется в Курскую область. В них – то, что нужно пострадавшим в первую очередь: питьевая вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены и другое. Сейчас в Башкортостане находятся дети из Курской области и сопровождающие их взрослые. Мы остаемся на связи с руководством региона и готовы оказать любую помощь, которая потребуется».

ОБЩЕЕ ДЕЛО

С сентября 2022 года администрация торгового комплекса «Аструм» организовала сбор гуманитарной помощи для наших защитников в зоне СВО. Регулярно на фронт отправляются тёплые вещи, продукты, медицинские препараты, радиостанции и многое другое. Работа ведётся в тесном взаимодействии с общественной организацией «Набат» и военно-патриотическим объединением «Отечество».

Исполнительный директор ТЦ«Аструм» Ирина Имангулова отметила:

– Около двухсот неравнодушных горожан ежедневно приходят сюда и плетут сети, вяжут носки, шьют различные вещи и амуницию для бойцов. Всего изготовлено и отправлено на фронт более пяти тысяч сетей на 34 тысячи 308 квадратных метров (более трёх гектаров). Для приобретения материалов собрано около пяти миллионов рублей. Все деньги были переданы патриотами республики и города.

Доставка маскировочных сетей осуществляется гуманитарными конвоями под руководством представителя администрации города, а также через бойцов, которые приезжают в город в отпуска или после ранений. Они приходят в торговый комплекс, им вручают подарки от волонтёров, в том числе маскировочные сети.

Кроме этого закупаются медицинские препараты, аппаратура, постельное и нательное бельё для раненых. Волонтёры изготавливают предметы военной экипировки, тёплые вещи.

Огромное спасибо за участие в этом благородном деле нашим волонтёрам. Это сильные и светлые люди, которые своим трудолюбием создают крепкий тыл. Благодарим их за неравнодушие и помощь, отзывчивость, тепло сердец и веру в Победу! Ведь все знают, как важны маскировочные сети – они спасают наших солдат.

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ

В помещении торгового комплекса «Аструм», где собираются волонтёры, кипит работа: и дети, и взрослые, порой целыми семьями, плетут маскировочные сети, упаковывают сухой душ, набивают подушки, шьют бельё, накидки. Приносят необходимые вещи и продукты для фронта и госпиталей.

Одна из активных участниц, серебряный волонтёр Стерлитамака Рима Муллакаева рассказала:

– Плетение сетей для наших бойцов – это только часть большой работы, которой занимаются наши волонтёры. Мы регулярно посещаем детский дом, выступили для ребят со своим танцем, а они приготовили для нас целый спектакль. Ещё наши волонтёры помогают собачьему приюту, участвуют в федеральной программе «Красная гвоздика», а также во всех крупных городских мероприятиях.

За активное участие в сборе гуманитарной помощи участникам СВО команда волонтёров ЦГР «Аструм» была награждена благодарственными письмами правления «Союз участников конфликта в Чеченской Республике «Набат».

– Огромная благодарность администрации торгового комплекса за то, что предоставили нам помещение, – сказала волонтёр, представитель городского совета ветеранов Валентина Букреева. – Хочется, чтобы о нашей работе узнали другие города и районы республики.

После торжественного награждения волонтёры передали гуманитарный груз и приступили к своей повседневной работе.

Водитель, который доставит груз для наших бойцов, тоже волонтёр. Он участвовал в боевых действиях в зоне СВО, его позывной – «Окулист». Он многодетный отец, вместе с женой воспитывают четверых детей. До 2002 года жил в Туркмении, но, приехав в гости в Башкирию, решил остаться здесь. На фронт ушёл добровольцем, после ранения стал возить гуманитарные грузы. По словам «Окулиста», ребята из Башкирии всегда рады любой весточке с родины.

«РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ»

О поддержке наших земляков – участников СВО, рассказал председатель общественной организации «Набат» Ильдус Маняпов:

– ОО «Набат» продолжает активно вносить свой вклад в поддержку наших ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи.

Сети широко применяются для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и других важных объектов. Такая вещь может в прямом смысле спасти жизнь. Неравнодушные жители Стерлитамака в каждый лоскуток сети вкладывают особый смысл, ведь это возможность, спасти чью-то жизнь, укрыть бойца от врага.

Ветераны ОО «Набат» доставляют гуманитарные конвои в зону СВО. В столь нелёгкое время мы должны объединиться и помочь нашим солдатам. Они защищают нас, а мы помогаем им.

Обстановка на фронте непростая, но моральный дух бойцов высокий.

ФОТО АНАСТАСИИ АДАДУРОВОЙ

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).