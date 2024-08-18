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18 Августа 2024, 06:34

По зову сердца

По зову сердца. Именно так эти люди объясняют своё стремление помогать бойцам спецоперации.

По зову сердцаПо зову сердца
По зову сердца

Волонтёры приближают победу

По зову сердца. Именно так эти люди объясняют своё стремление помогать бойцам спецоперации. Речь о волонтёрах, которые регулярно приходят в торговый центр «Аструм», плетут маскировочные сети, изготавливают наборы сухого душа и другие необходимые в быту вещи, чтобы своим трудом приблизить долгожданную победу.

Они стали одной дружной семьёй, объединившей людей серебряного возраста и совсем юных горожан. Большой радостью светятся их лица, когда к ним приходят воины, находящиеся в отпуске.

Специальная военная операция никого не оставила равнодушным. Многие мужчины отправились в зону СВО добровольцами. Дома у них остались жёны, дети, родители, которые помогают бойцам всеми возможными способами. Большой вклад в общее дело вносят волонтёры, предприниматели, сотрудники различных организаций и неравнодушные жители Башкирии.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что республика каждую неделю отправляет гуманитарную помощь – колонны состоят из 20-30 фур.

– Хочу поблагодарить наших жителей и все организации, которые помогают формировать эти конвои, – сказал Радий Фаритович. – Они очень нужны, наши ребята их очень ждут.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель региона недавно опубликовал запись:

«Примерно раз в неделю из Уфы в зону СВО отправляются фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать, спокойно и сосредоточенно. Благодарю всех, кто к ней причастен.

В этот раз часть машин направляется в Курскую область. В них – то, что нужно пострадавшим в первую очередь: питьевая вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены и другое. Сейчас в Башкортостане находятся дети из Курской области и сопровождающие их взрослые. Мы остаемся на связи с руководством региона и готовы оказать любую помощь, которая потребуется».

ОБЩЕЕ ДЕЛО

С сентября 2022 года администрация торгового комплекса «Аструм» организовала сбор гуманитарной помощи для наших защитников в зоне СВО. Регулярно на фронт отправляются тёплые вещи, продукты, медицинские препараты, радиостанции и многое другое. Работа ведётся в тесном взаимодействии с общественной организацией «Набат» и военно-патриотическим объединением «Отечество».

Исполнительный директор ТЦ«Аструм» Ирина Имангулова отметила:

– Около двухсот неравнодушных горожан ежедневно приходят сюда и плетут сети, вяжут носки, шьют различные вещи и амуницию для бойцов. Всего изготовлено и отправлено на фронт более пяти тысяч сетей на 34 тысячи 308 квадратных метров (более трёх гектаров). Для приобретения материалов собрано около пяти миллионов рублей. Все деньги были переданы патриотами республики и города.

Доставка маскировочных сетей осуществляется гуманитарными конвоями под руководством представителя администрации города, а также через бойцов, которые приезжают в город в отпуска или после ранений. Они приходят в торговый комплекс, им вручают подарки от волонтёров, в том числе маскировочные сети.

Кроме этого закупаются медицинские препараты, аппаратура, постельное и нательное бельё для раненых. Волонтёры изготавливают предметы военной экипировки, тёплые вещи.

Огромное спасибо за участие в этом благородном деле нашим волонтёрам. Это сильные и светлые люди, которые своим трудолюбием создают крепкий тыл. Благодарим их за неравнодушие и помощь, отзывчивость, тепло сердец и веру в Победу! Ведь все знают, как важны маскировочные сети – они спасают наших солдат.

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ

В помещении торгового комплекса «Аструм», где собираются волонтёры, кипит работа: и дети, и взрослые, порой целыми семьями, плетут маскировочные сети, упаковывают сухой душ, набивают подушки, шьют бельё, накидки. Приносят необходимые вещи и продукты для фронта и госпиталей.

Одна из активных участниц, серебряный волонтёр Стерлитамака Рима Муллакаева рассказала:

– Плетение сетей для наших бойцов – это только часть большой работы, которой занимаются наши волонтёры. Мы регулярно посещаем детский дом, выступили для ребят со своим танцем, а они приготовили для нас целый спектакль. Ещё наши волонтёры помогают собачьему приюту, участвуют в федеральной программе «Красная гвоздика», а также во всех крупных городских мероприятиях.

За активное участие в сборе гуманитарной помощи участникам СВО команда волонтёров ЦГР «Аструм» была награждена благодарственными письмами правления «Союз участников конфликта в Чеченской Республике «Набат».

– Огромная благодарность администрации торгового комплекса за то, что предоставили нам помещение, – сказала волонтёр, представитель городского совета ветеранов Валентина Букреева. – Хочется, чтобы о нашей работе узнали другие города и районы республики.

После торжественного награждения волонтёры передали гуманитарный груз и приступили к своей повседневной работе.

Водитель, который доставит груз для наших бойцов, тоже волонтёр. Он участвовал в боевых действиях в зоне СВО, его позывной – «Окулист». Он многодетный отец, вместе с женой воспитывают четверых детей. До 2002 года жил в Туркмении, но, приехав в гости в Башкирию, решил остаться здесь. На фронт ушёл добровольцем, после ранения стал возить гуманитарные грузы. По словам «Окулиста», ребята из Башкирии всегда рады любой весточке с родины.

«РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ»

О поддержке наших земляков – участников СВО, рассказал председатель общественной организации «Набат» Ильдус Маняпов:

– ОО «Набат» продолжает активно вносить свой вклад в поддержку наших ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи.

Сети широко применяются для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и других важных объектов. Такая вещь может в прямом смысле спасти жизнь. Неравнодушные жители Стерлитамака в каждый лоскуток сети вкладывают особый смысл, ведь это возможность, спасти чью-то жизнь, укрыть бойца от врага.

Ветераны ОО «Набат» доставляют гуманитарные конвои в зону СВО. В столь нелёгкое время мы должны объединиться и помочь нашим солдатам. Они защищают нас, а мы помогаем им.

Обстановка на фронте непростая, но моральный дух бойцов высокий.

 

ФОТО АНАСТАСИИ АДАДУРОВОЙ

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8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

 

По зову сердца
По зову сердца
По зову сердца
Автор:Эльвира Губайдуллина
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