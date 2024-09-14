За здоровое поколение

Здоровый образ жизни становится всё популярнее. В нашем городе, как и в целом в стране, проводятся различные спортивные мероприятия, соревнования, акции, связанные с физической активностью и правильным питанием.



Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 сентября, призывает к отказу от вредных привычек.

Стерлитамак проблема алкоголизма и наркомании не обошла стороной. Об этом свидетельствуют оперативные сводки УМВД; статистика по количеству семей, в которых родителей лишают родительских прав; необходимость в лечении и реабилитации зависимых, группы анонимных алкоголиков и наркоманов.

Вопросы профилактики наркомании и алкоголизма в молодёжной среде обсуждались в центральном филиале Молодёжного психологического центра (ул.Черноморская, 10).



Модератором выступила начальник отдела по молодёжной политике Альбина Бикметова. К диалогу были приглашены представители средних специальных и высших учебных заведений; специалисты, занимающиеся реабилитацией, психологической поддержкой, вопросами опеки; члены содружеств «АА» и «Ал-Анон», АНО «Трезвое поколение Башкортостана», общественники и горожане.

Заведующая молодёжным психологическим центром Рима Ниязовна Юлдашева рассказала собравшимся о работе учреждения, видах диагностики и услуг, специалистах.



Заведующая реабилитационным центром Республиканского наркологического диспансера г.Стерлитамака Н.Г.Юшкова поделилась своими наблюдениями и опытом в сфере реабилитации.



В круглом столе также участвовали заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации города И.В.Шевчук и представители управления по опеке и попечительству.



Представители содружеств «АА» и «Ал-Анон», АНО «Трезвое поколение Башкортостана» рассказали о важности поддержки людей, страдающих зависимостями, и предложили свою помощь в возвращении их к здоровой жизни.

Состоялся живой диалог, в котором поднимались волнующие многих проблемы зависимости и созависимости, взаимоотношений в семье, воздействия деструктивных сообществ на молодёжь, а также вовлечение юных горожан в общественно-полезную деятельность и патриотическую работу.

Участники встречи отметили, что только совместными усилиями можно добиться значимых изменений в сознании молодёжи и снизить уровень зависимостей в обществе.



Параллельно специалисты филиала работали с подростками в группах (диагностика, консультирование, коррекционные занятия).

Как только меня ни ругали и ни костерили, но я последовательно провожу и буду проводить политику борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. Вот и результат. У нас продолжает снижаться смертность от отравлений алкоголем. Это значит, что наша антиалкогольная кампания эффективна. Мы усилили меры по борьбе с нелегальной торговлей спиртным – изымаем с прилавков тысячи литров нелегального алкоголя. Мы запретили в магазинах продажу крепких напитков вечером и ночью. Вводим «сухие законы» во время новогодних каникул, сабантуев, «Последнего звонка», в День молодёжи и День знаний. Проводим конкурс «Трезвое село». Мне часто пишут жители республики, благодарят. Статистика, опять же, на нашей стороне. Поэтому борьбу с нелегальным алкоголем продолжаем.



Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Фото Анастасии Ададуровой.