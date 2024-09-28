Герой нашего времени

В школе № 31, которая является победителем всероссийского конкурса Минпросвещения с проектом «От аэрокосмического класса − к аэрокосмической школе» прошла творческая встреча с Александром Борисовичем Лынником, председателем комиссии по туризму Регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан, альпинистом-инструктором, лётчиком-инструктором малой авиации, помощником председателя Федерации космонавтики Российской Федерации по Республике Башкортостан, членом Федерации парашютного спорта России, кавалером ордена Шаймуратова. Площадка «Герои нашего времени» работала под девизом «Время первых: мы не падаем, мы – летим!».

Александр Борисович поддерживает аэрокосмическую школу с самого начала, он прилетал на открытие первого класса в 2017 году, участвовал в открытом уроке географии «Через тернии − к звёздам», занимался с ребятами по программе «Моя профессия – пилот» на аэродроме «Первушино» и в международной аэрокосмической школе.

Площадка объединила ребят и педагогов, увлечённых землёй и небом, географией, авиацией и космонавтикой, а также их родителей. Александр Борисович рассказал о совершённом 12 апреля 2024 года первом в истории рекордном прыжке из стратосферы на Северный полюс и традиционном проекте РГО Республики Башкортостан «Тропа поэтов», об истории восхождений и присвоении одному из пиков Кавказа имени Мустая Карима.



В этом учебном году открылись первые в Стерлитамаке и Башкортостане классы РГО в школах № 10 (директор О.А.Аксаева, учитель Н.Г.Максимочкина) и № 33 им.Н.И.Суханова (директор И.В.Кустова, педагоги Г.Г.Арасланова, Ф.Ф.Филиппова, Р.Р.Буляккулова).

Классы РГО станут пилотными площадками по внеурочной деятельности. Они объединят работу школы, местного отделения РГО и университета имени М.Акмуллы по патриотическому воспитанию, изучению родного края, географии России, подготовке школьников к олимпиадам, профориентации.



Ребята и их наставники намерены вести лекторий для горожан по подготовке к географическому диктанту, проведут городской чемпионат по сборке спилс-карт, посвящённый Дню Республики Башкортостан, разовьют городской проект РГО «Широка страна моя родная» и организуют телемосты с молодёжными клубами РГО из регионов России, экскурсии в Уфу и Оренбург.

На площадке был дан старт первому в городе космическому классу Госкорпорации «Роскосмос» в школе № 31 (директор Н.Г.Ануфриев, классный руководитель А.Е.Иванова). Ребята класса будут дополнительно заниматься космической географией, биологией, физической культурой, изучать историю космонавтики, инженерное дело, математику и физику.

Александр Борисович Лынник, ставший наставником этих классов, настоящий герой нашего времени, напутствовал школьников такими словами: «Надо жить полноценной жизнью, не потерять интерес к ней. Никогда не жалейте о прошлом и стремитесь к будущему! Сделайте шаг вперёд и вы увидите новые горизонты, пока не сделаете этот шаг, будете топтаться на месте. Попробуйте сами, поднимитесь на вершину и поговорите с Всевышним, разберитесь в себе. Развивайтесь, читайте книги, учите стихотворения!»...



Очень увлечённый и творческий человек, поэт, композитор, автор-исполнитель, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, Александр Борисович исполнил песни, прочитал стихи, пригласил участвовать в проектах Русского географического общества и Федерации космонавтики.



В связи с Днём географа и за многолетний плодотворный труд в сфере образования и воспитания, активное участие в проектах Русского географического общества лучшие учителя географии и педагоги дополнительного образования станции детско-юношеского туризма и экскурсий были награждены почётными грамотами отдела образования администрации городского округа и Республиканского отделения Русского географического общества.

Местное отделение РГО города Стерлитамака формирует у юного поколения патриотизм, поддерживает стремление заниматься наукой.