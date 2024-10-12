Рахматуллины

«За 10 лет число многодетных семей в Башкортостане увеличилось на четверть – до 59 тысяч. По их числу мы – первые в Приволжском федеральном округе и седьмые в России. Уровень рождаемости у нас выше, чем в среднем по стране и округу. Более 230 тысяч семей с детьми пользуются льготами», – сказал Радий Фаритович в Послании Госсобранию – Курултаю РБ.

Династия живёт и развивается



Семейная династия – это не просто несколько поколений, работающих в одной отрасли, это настоящая история, вплетённая в историю предприятия и страны. Семья Рахматуллиных – яркий пример многолетней преданности профессии.

Основоположником династии стал Равиль Сайфуллович Рахматуллин, родившийся 3 декабря 1949 года. С юных лет он проявлял интерес к технике и после восьмого класса поступил в станкостроительный техникум. Его карьера началась в литейном цеху, но судьба привела его на Стерлитамакский опытно-промышленный завод, где он проработал более 39 лет. За достижения в работе Равиль Сайфуллович удостоился множества наград, среди которых – звание «Почётный химик РФ».



Его жена, Зиля Хажгалиевна, родилась в посёлке Красноусольском Гафурийского района. Получила образование техника-технолога, 11 лет работала лаборантом. Однако её всегда привлекала педагогика, и до выхода на пенсию она работала мастером производственного обучения, передавая свои знания и опыт молодым специалистам. Она воспитала множество профессионалов, которые до сих пор благодарны ей, была удостоена почётной грамоты Министерства образования и науки РФ, её имя внесено в энциклопедию «Одарённые дети − будущее России».



Их сын Рустам выбрал профессию электрика. Работал в АО «Каустик», где прошёл путь до ведущего инженера-электроника. Его заслуги также отмечены. Он награждён почётной грамотой Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан.



Ирина, младшая дочь, выбрала карьеру химика-технолога. Свою профессиональную деятельность она начала на Стерлитамакском молочном комбинате, где прошла путь от пробоотборщицы до оператора отдела логистики. Затем перешла лаборантом на нефтехимический завод, впоследствии стала руководителем группы изопрена.

Семья Рахматуллиных не только посвятила свою жизнь работе на производстве, но и оставила значительный след в истории предприятия и региона. Эта династия продолжает жить и развиваться, передавая свои знания и опыт новым поколениям.