О друге, коллеге, соратнике

Везде, где трудился, он оставил о себе добрую память и зримые плоды своей деятельности. Но самой яркой страницей в его трудовой биографии, по его признанию, была работа в должности секретаря Стерлитамакского городского комитета ВЛКСМ. Мидхат Гайнанович первоочередное внимание уделял трудовому, нравственному, физическому и военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Во многом благодаря его энергичной организаторской и творческой деятельности городская молодёжная организация в 60-х годах прошлого века по праву была одной из ведущих, её опыт распространялся и внедрялся в практику другими комсомольскими организациями республики и страны. Он пользовался большим и заслуженным авторитетом у комсомольского актива города и республики, был кумиром для многих юношей и девушек. Он гордился тем, что работал в комсомоле. В одной из своих статей Мидхат Гайнанович писал, что «вложил в комсомол свою душу и сердце».

И это действительно было так. Он жил и работал, не жалея себя, горел, зажигал и заражал своими идеями, вдохновлял окружающих его людей на благие дела. Всю свою жизнь он пропагандировал историю ВЛКСМ, его многогранную созидательную деятельность, роль в развитии страны, передавал свой опыт молодому поколению. Ветераны комсомола помнят масштабные и хорошо организованные М.Г.Хакимовым юбилейные мероприятия, посвящённые истории комсомола, в том числе и к 100-летию этой организации. Он принадлежал к поколению людей, для которых государственные и общественные интересы были на первом месте.



Слова из известной комсомольской песни «прежде думай о Родине, а потом о себе» − это о нём. Он был человеком с активной гражданской позицией, целеустремлённым и неравнодушным. Ему до всего было дело, он принимал активное участие в общественной жизни города, всегда был в курсе и гуще событий.

Большое внимание уделял краеведческой работе, изучению малоизвестных страниц истории города. Городской молодёжной организации посвятил он свою книгу «Юность комсомольская моя», принимал участие и в подготовке одного из исторических разделов книги «Пристань поколений». В поле зрения Мидхата Гайнановича были местные архитектурные и исторические памятники. По его инициативе и при непосредственном участии были установлены несколько новых, ставших украшением и гордостью города, реконструирован памятник «Строителям города».



Благодаря Мидхату Гайнановичу и его многочисленным статьям в городской газете молодое поколение узнало о многих людях, внёсших значительный вклад в развитие Стерлитамака. На домах, где они жили, во многом его усилиями, были установлены мемориальные доски, фамилиями этих людей названы улицы. Всё, за что брался Мидхат Гайнанович, делал с любовью, любое дело доводил до логического завершения, во всём любил порядок и сам был примером аккуратности.



Он был человеком чрезвычайно ответственным и требовательным к себе, всегда смело выражал своё мнение, порою был прямолинеен, категоричен в своих суждениях, но всегда честен, справедлив и последователен, всегда отстаивал свою точку зрения и в любой ситуации оставался самим собой. Ему были присущи прекрасные человеческие качества − скромность, общительность, уважительное отношение к людям, постоянная готовность прийти на помощь. Его оптимизм и жизнелюбие, огромная работоспособность и высочайшее чувство ответственности за порученное дело были примером для подражания.



Его доброжелательная улыбка и искренняя приветливость вызывали симпатию и доверие. Он располагал к себе людей и со всеми легко находил общий язык и взаимопонимание. Был примером грамотного, чуткого, открытого и доступного руководителя. Он достойно прожил свою жизнь, с пользой для людей, сделал много добрых и полезных дел, оставил заметный след в истории города.



Он заслужил огромное уважение у всех, кто его знал. Его жизнь − хороший пример для молодого поколения. 4 октября город проводил Мидхата Гайнановича в последний путь. Сделали это достойно, по-человечески. Почтить память Мидхата Гайнановича пришли представители городской администрации, городского Совета ветеранов войны и труда, его земляки из администрации Аургазинского района и сельского поселения, где он родился, многочисленные друзья, бывшие коллеги и соратники, благодарные горожане. Свои соболезнования его семье выразили ряд депутатов 12-го созыва Верховного Совета Башкирской АССР и 3-го созыва Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, где в своё время Мидхат Гайнанович представлял интересы избирателей нашего города.



Мидхат Гайнанович был человеком незаурядным, человеком высокой внутренней культуры, тактичным, деликатным, истинным патриотом своей Родины и своего города. Таким он и останется в нашей памяти.



Н.ИСАЧКИН