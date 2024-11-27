Чтобы все были счастливы и жили в мире

Каждый человек в определённый момент задумывается: что я могу сделать для других? Для бойца с позывным «Киндер» ответ на этот вопрос стал руководством к действию. Активный участник городских инициатив, организатор помощи семьям военнослужащих и волонтёр из Стерлитамака решил, что его силы могут быть полезны не только в тылу, но и на передовой.

Второй месяц он находится в зоне СВО, выполняя важные задачи и внося свой вклад в общее дело. Он рассказал о том, что побудило его к этому шагу, о фронтовых буднях и поддержке родных и друзей.



– Почему вы решили отправиться в зону СВО?

– Все люди всегда стремятся к большему. В Стерлитамаке я участвовал в мероприятиях, помогал семьям военнослужащих, занимался патриотическим воспитанием молодёжи и волонтёрской деятельностью. Это было очень важно, но меня не покидал тревожный вопрос в голове: «Что я могу ещё сделать для города и страны?». Хотел почувствовать, что лично вношу вклад в общее дело, находясь непосредственно на СВО.

– Кто вас поддержал в этом решении?

– Все мои близкие друзья и родные. Конечно, это было непросто, ведь каждый понимает риски. Друзья говорили разное: пытались отговорить, кто-то просто молча обнял и сказал: «Мы с тобой». В итоге все отнеслись с пониманием, за что я им очень благодарен. Поддержка родных и близких придаёт мне сил.



– Сколько времени вы находитесь на фронте?

– Уже второй месяц. Успел привыкнуть к ритму, освоить многие задачи. Хотя кажется, что прошло гораздо больше времени: события здесь насыщенные, дни наполнены делами и отвлекаться на плохие мысли нет времени.

– Как проходят ваши будни?

– С рассветом встаём, ложимся спать очень поздно. Задачи бывают разные: помочь с оборудованием, организовать доставку чего-то нужного, быть на позиции. Работы много, и я стараюсь быть полезным в каждом деле. Понимаю, что от моего подхода зависит общий результат. Конечно, есть моменты отдыха –

когда можно поговорить с товарищами, вспомнить дом или просто побыть в тишине. Эти минуты особенно ценны.



– Боевой опыт приходит со временем?

– Да. Многие здесь уже давно, и у каждого есть чему поучиться. Например, кто-то лучше разбирается в технике, кто-то – в тактике. Мы общаемся, обсуждаем различные ситуации. Здесь учишься смотреть на вещи под другим углом. Чувствуешь, что ты часть команды, где каждый готов помочь.

Поддерживают меня мои родные и друзья. Очень редко, но иногда я выхожу с ними на связь. Это очень важно, когда чувствуешь, что ты не один. Ещё меня мотивирует мысль о том, что моя работа важна. Когда видишь результат, это даёт силы двигаться дальше.

– Чем, по вашему мнению, общество может поддержать военнослужащих и их семьи?



– Общество уже делает многое. Взять в пример наш город и его жителей. Для помощи уже созданы различные центры и организации, которые помогают бойцам и их семьям. Например, это плетение маскировочных сетей, сбор гуманитарной помощи, отправка писем и посылок. Каждая такая мелочь показывает, что о бойцах помнят и их ценят. Важно, чтобы такие инициативы продолжались, чтобы семьи военнослужащих знали: они не одни, у них есть защита и помощь.

– Что вы бы хотели передать молодёжи?

– Я хочу пожелать ставить перед собой цели и достигать их, стремиться к большему. Никогда не опускать руки, как бы трудно ни было. Учитесь, развивайтесь, ищите свое дело. И, конечно, я желаю, чтобы все были счастливы и жили в мире.



Р.ГАРЕЕВА

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