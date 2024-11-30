«Если вместе – выдюжим!»

Алексей Александрович Панченко, сотрудник ООО «Вершина», обеспечивающего охрану объектов БСК, был у меня в редакции ровно год назад. Тогда я впервые увидела и услышала человека, не просто неравнодушного к тому, что сейчас происходит на СВО, но и готового помогать бойцам реальными делами. В свой первый визит Алексей рассказал мне о поездке в Донецк с гуманитарной помощью. Поведал о друзьях, которых обрёл на передовой, озвучил потребности военного подразделения, которому помогает. После нашей публикации откликнулись горожане, которые помогли Алексею с приобретением необходимого на фронте оборудования. И вот – новая встреча.

«СЕТИ НУЖНЫ ВСЕГДА!»



С момента нашего знакомства Панченко побывал в ДНР уже дважды: в апреле и ноябре. Весной он повёз на фронт, в 110-й отдельный стрелковый полк, 600 квадратных метров маскировочных сетей, которые для бойцов изготовили члены общественной организации помощи фронту «Зов сердца», с которыми Алексей успел подружиться.

– Сети маскировочные нужны там всегда. Мне бойцы сами рассказывали, как дрон запутался в маскировочной сетке, в результате чего и экипаж, и установка остались целыми. Кроме сетей повёз ребятам «мыльно-рыльные», так я называю средства личной гигие-

ны, кое-что из продуктов, бельё, – говорит Алексей. – Захватил и малую технику, в частности, мотопомпу. Я работаю с парнями напрямую, передаю им гуманитарный груз из рук в руки, мне так спокойнее.



«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ, МЕЧТАЮЩИЙ О МИРЕ»



Конечно, Алексей ехал в зону СВО с надеждой повидаться с земляками. Своему приятелю с позывным «Фартовый» сумел передать посылку от жены.

– Апрель там выдался жаркий – и в смысле погоды, и по ситуации на фронте. Как раз началось наше продвижение в сторону Днепра. Лично встретиться не получилось, «Фартовый» как раз был на передке. Посылку передал через своего друга «Тайсона», который мне вроде как сын. Он и по возрасту чуть старше моего сына, дружище «Тайсон». Но рядом с ним я порой чувствую себя неопытным мальчишкой.

– Вы говорите о нём с такой теплотой и восхищением…

– Да, так и есть. Пока мы с ним ехали по Донецку, он успел созвониться с представителем «Роснефти», договорился о поставке сотни дронов. Видели бы его в тот момент! Это был восторг ребёнка, к которому пришёл Дед Мороз с подарками.

Конечно, «Тайсон» – человек войны. Уже давно воюет без ноги, на фронте с 2014 года. Я почему его в городе застал? Он как раз протезированием занимался в очередной раз –

во время штурма протез разболтался. Ходит на штурмы, никогда не прячется за чужими спинами. Два месяца назад у «Тайсона» сын родился. Поскольку он больше всего мечтает о победе, мальчика назвали Виктором. Теперь он отец троих детей – двух дочек и сына. И дети его в своей жизни ничего не видели, кроме взрывов. «Тайсон» воюет за то, чтобы у них было нормальное детство.

Мама моя, которая к «Тайсону» нежные чувства питает и своим внучком называет, по этому поводу подарочек для новорождённого малыша приготовила. А я отвёз.



«ТУТ РУССКИЕ ЖИВУТ!»



7 ноября у Алексея был день рождения. В этот день он снова приехал в Донецк.

– Лучшим подарком для меня была тишина, –

вспоминает он. – Значительно тише стало в Донецке. И хотя слышна ещё канонада, и пришлось пережить пару прилётов, всё равно обстановка изменилась. Был в окрестностях Донецка – в Петровке и посёлке Текстильщиков. Это самая разбитая часть Донецка, а лица у людей светлые, полные надежды. И никто не уезжает.

– Украинцы там, за Днепром, – говорили мне местные жители, – а тут русские живут!

В ноябрьскую поездку Алексей взял с собой племянника Сергея. Тот после возвращения стал по-другому смотреть на СВО. Как говорится, лучше один раз увидеть…

Свою машину Алексей загрузил доверху, а то, что не уместилось в автомобиль, положили в прицеп. Груз собирали всем миром.

– Я своих многочисленных помощников по фамилиям не всех знаю, – виновато улыбается Панченко. – Больше по именам: Гульнара, Фарит, Татьяна, Нурия. В селе Петровском, в деревне Уразбаево женщины приготовили для бойцов домашнюю консервацию, кашу с мясом, припасли одеяла. Матушка Вера, настоятельница монастыря в Скворчихе, передала мне для ребят две иконы – Варвары Скворчихинской и Георгия-Победоносца, нательные крестики, пояса с молитвами. В окопах неверующих нет.

«ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ ГОРЕЛИ ГЛАЗА»



Слов «волонтёр» и «доброволец» Панченко старается не употреблять, говорит, что он просто помощник, который ездит в зону СВО в свой отпуск.

– Слава Богу, у меня есть родные и друзья, которые с пониманием относятся к тому, чем я занимаюсь. Сергей Смердов, сосед, помог, Борис Мананников, раньше вместе работали, ишимбайский предприниматель Шангин уже несколько раз помогали. А ещё юные помощники – ребята из школы № 12 во главе с их директором Евгенией Николаевной Маркеловой, учителями и пионервожатой Дашей, – Алексей говорит об этом с заметным воодушевлением. – Они собрали несколько больших коробок с бельём, влажными салфетками, зубными щётками, пастой, другими средствами гигиены. И пачку писем с рисунками приготовили. Ребёнок сидит за партой с горящими глазами и рисует для бойцов – у него же сердце любовью заполнено! Надо сделать всё возможное и школе, и семье, чтобы этот огонёк не погас! Не то мы войну поколений проиграем, а это самое страшное.

Сам Алексей вспоминает, как, начиная с восьмого класса, ездил в стройотряд со студентами, его, как трудного подростка, старшие ребята брали на поруки:

– Помню, приехал оттуда, купил магнитофон, часы, подарки родителям, почувствовал себя Рокфеллером местного значения. Это была идеология, а не просто способ заработать денег. А перед армией ходил в тир, спортзал, к службе был готов и морально, и физически.

Наших детей надо воспитывать трудом и собственным примером. Иначе никак.



«СВО НЕ ОТПУСКАЕТ»



Когда груз привезли в пункт временной дислокации, всё делили по-честному. Особенно радовались бойцы домашним консервам. Кроме 110-го стрелкового полка, где Алексея давно знают и ждут, они с племянником побывали в Донецком центре протезирования.

– Есть там такая сотрудница, Татьяна Юрьевна, это человек-лампочка. От неё всем и всегда светло, – рассказывает Алексей. – Она организовала библиотеку для ребят, оборудовала молельную комнату. Парни там бывают настолько морально убитые, что им без поддержки никак нельзя. У одного мужчины, ему ещё сорока не исполнилось, одной руки нет и одной ноги до самого паха. И глаза потухшие. Книги, письма, молитва возвращают их к жизни.

Сейчас Алексей озабочен вопросом приобретения посудомоечной машины для центра протезирования. Говорит, что посуду девчонки там моют вручную. Ещё центру нужны средства гигиены, моющие средства, носки, нижнее бельё.



А Сергей, племянник Алексея, на обратной дороге домой решил, что уговорит своего друга отдать бойцам «Газель»: на фронте она нужнее.

– В центре мне пообещали, что по возможности будут помогать в поиске без вести пропавших. И это тоже надо делать, – считает Алексей, – если будем действовать вместе, сообща, то всё у нас получится. Выдюжим и победим.

Он признаётся, что СВО не отпускает. И уже мечтает о новой поездке. Когда? Скорее всего, ближе к весне.

Для тех, кто готов поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, сообщаю телефон Алексея Панченко:

+7 (987) 487-62-99.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв – с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45.

Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917) 456-15-30).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам:

+7 (917) 462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб.

№ 19).

Для изготовления окопных (блиндажных) свечей принимаются жестяные ровные и загнутые чистые банки из-под кукурузы, фасоли, гороха, сгущёнки (ул.Худайбердина, 122,

тел. +7 (929) 757-48-92).

Фото предоставлены героем публикации.