Три километра длиною в жизнь

На волне центробежных сил руководство Чечено-Ингушской АССР провозглашает о независимости региона и создании Чеченской Республики Ичкерия. Органы советской власти распущены, а их представители выдворены с территории республики. В октябре состоялись выборы президента, победу в которых одержал Джохар Дудаев. Он же стал верховным главнокомандующим Вооружённых сил Чечни.

С 1991 по 1994 год в непризнанной рес­публике нарастали сепаратистские настроения. В декабре 1994 года президент России Борис Ельцин издаёт указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». Через несколько дней, 11 декабря, российские войска выдвинулись в сторону Грозного. Так начались кровавые события в Чечне.



По официальным данным, только с 1991 по 1994 год в Чечне погибло свыше 21 000 мирного русскоязычного населения, 100 000 были выгнаны из их квартир как «некоренные» жители, 46 000 человек были взяты в рабство. По данным Комитета солдатских матерей, за те годы погибли и без вести пропали около 14 000 российских солдат.

Отголоски той войны звучат до сих пор в сердцах близких и друзей тех, кто погиб на Северном Кавказе. 1 декабря в Стерлитамаке отмечается День памяти погибших в Чеченской Республике. Среди не вернувшихся из спецкомандировок в ходе антитеррористической операции есть несколько сотрудников правоохранительных органов из нашего города.



17 августа 2012 года УМВД России по г.Стерлитамаку понесло тяжёлую утрату. В этот день около 17 часов по местному времени группа сотрудников сменилась с дежурства на контрольно-пропускном пункте на въезде в населённый пункт Алхан-Кала Грозненского района. На служебной машине они возвращались в пункт временной дислокации, расположенный на окраине посёлка. Проехать предстояло около трёх километров.



В промзоне они попали в засаду. С одной стороны от проезжей части был забор старой фабрики, с другой – заросли кустарника. Когда на КПП отряда услышали выстрелы, немедленно выехала подмога. Но помощь опоздала. Все четверо полицейских погибли. В момент нападения за рулём находился капитан полиции Юрий Алексеев, рядом с ним сидел прапорщик Риф Абдуллин. Лейтенант Ильшат Ильясов и старший сержант Ринат Мустафин ехали на заднем сиденье. На всех были бронежилеты, но свинцовый ливень обрушился на них сверху, не оставив шансов.



Капитан полиции, автоинспектор Юрий Алексеев был родом из Калтасов. Остальные трое сотрудников правоохранительных органов из Стерлитамака.

Уроженцу деревни Мурзагулово Альшеевского района, сотруднику патрульно-постовой службы Рифу Абдуллину в апреле 2012 года исполнилось 40 лет. Он начинал стажёром в батальоне ППС. В марте 1995 года был назначен на должность инспектора ДПС. Для Рифа Рашитовича это была первая командировка в Чечню. Увы, она оказалась и последней.

Сотрудник ППС из Стерлитамака, старший лейтенант полиции Ильшат Ильясов, уроженец деревни Узбяково Гафурийского района, после сельской десятилетки успел отслужить срочную, окончить Стерлитамакский техникум физической культуры. В августе 1999 года поступил в правоохранительные органы. В мае 2010 года был назначен на должность инспектора отдельного батальона ППС.



Опытный полицейский, успел несколько раз побывать в спецкомандировках в Чеченской Республике, за что был отмечен боевыми наградами: медалями «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За укрепление боевого содружества».

Старший сержант полиции Ринат Мустафин родился 3 января 1984 года в посёлке Родина Гафурийского района. На службу в органы внутренних дел поступил в июне 2006 года на должность милиционера отдельного батальона патрульно-постовой службы. В 2007 году был переведён во взвод отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Параллельно учился в Башкирском государственном аграрном университете. Для него это тоже была первая командировка в Северо-Кавказский регион. Награждён медалью «Отличник милиции», знаком «90 лет МВД по РБ».



Все четверо посмертно награждены орденами Мужества. 1 декабря мы отдаём дань памяти, уважения и благодарности всем, кто мужественно и самоотверженно исполнял свой долг по защите территориальной целостности страны, восстановлению конституционного порядка. Кто-то сказал, что память – это полотно, из которого соткана наша история. Соткана она из подвигов, поступков, судеб миллионов людей. Лозунг Великой Отечественной войны «Никто не забыт, и ничто не забыто» актуален во все времена. Только теперь уже в список героев добавились те, кто погиб на полях чеченских сражений и других локальных войн. Сейчас идёт специальная военная операция. И наш общий долг − помнить всех погибших за Родину.