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15 Декабря 2024, 14:06

«Когда вы спросите меня…»

В «Мастерской искусств» состоялся концерт, посвящённый творчеству Клавдии Шульженко - одной из самых легендарных эстрадных певиц нашей страны, много сделавшей для развития российской музыкальной культуры.

«Когда вы спросите меня…»«Когда вы спросите меня…»
«Когда вы спросите меня…»

Весь вечер перед зрителями выступал замечательный дуэт «Лорелея», чьи концерты давно полюбились горожанам. Ольга Марущак и Римма Каримова не только исполняют песни и романсы, они знакомят публику с жизнью и творчеством выдающихся артистов, композиторов и поэтов России.
В программе звучали произведения разных лет: в репертуаре Клавдии Ивановны Шульженко насчитывалось более трехсот песен. Для перечисления её званий, наград и регалий не хватит листа 11-го формата, но она никогда не считала себя звездой. А вот народ любил Клавдию Ивановну, называя её Королевой отечественной эстрады.
С удовольствием участники встречи слушали романсы «Записка», «Тёмно-вишнёвая шаль», песни «Молчание», «Голубка», «Бабушкино танго», «Лирическая песня».
Особое место в жизни и судьбе Шульженко занимает Великая Отечественная война, которую певица встретила в Ереване. С первых дней войны она вместе со своим оркестром вступила в ряды Красной Армии, всю войну ездила с концертами по воинским частям, пела на передовой, выступала на Ладоге, пережила блокаду. В этот период она дала более 500 концертов. Самой легендарной песней военных лет стала песня «Синий платочек», которую Клавдия Ивановна исполняла для воинов, шедших с этой песней в бой.
«Синий платочек», «Вальс о вальсе», «Старые письма», «Три вальса», «Немножко о себе» - эти и другие песни из репертуара Шульженко зрители охотно подхватывали,
В глазах людей блестели слезы, и это было потрясающе. Стерлитамакская поэтесса Ольга Емельянова с чувством прочла свои стихи об испытаниях военных лет, выпавших на долю советских людей.
Спасибо «Лорелее» за обращение к настоящим звездам прошлых лет, своим искусством воспитавшим не одно поколение истинных патриотов.

«Когда вы спросите меня…»
«Когда вы спросите меня…»
«Когда вы спросите меня…»
«Когда вы спросите меня…»
«Когда вы спросите меня…»
«Когда вы спросите меня…»
«Когда вы спросите меня…»
«Когда вы спросите меня…»
«Когда вы спросите меня…»
Автор:Марина Воронова
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