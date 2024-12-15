«Когда вы спросите меня…»

Весь вечер перед зрителями выступал замечательный дуэт «Лорелея», чьи концерты давно полюбились горожанам. Ольга Марущак и Римма Каримова не только исполняют песни и романсы, они знакомят публику с жизнью и творчеством выдающихся артистов, композиторов и поэтов России.

В программе звучали произведения разных лет: в репертуаре Клавдии Ивановны Шульженко насчитывалось более трехсот песен. Для перечисления её званий, наград и регалий не хватит листа 11-го формата, но она никогда не считала себя звездой. А вот народ любил Клавдию Ивановну, называя её Королевой отечественной эстрады.

С удовольствием участники встречи слушали романсы «Записка», «Тёмно-вишнёвая шаль», песни «Молчание», «Голубка», «Бабушкино танго», «Лирическая песня».

Особое место в жизни и судьбе Шульженко занимает Великая Отечественная война, которую певица встретила в Ереване. С первых дней войны она вместе со своим оркестром вступила в ряды Красной Армии, всю войну ездила с концертами по воинским частям, пела на передовой, выступала на Ладоге, пережила блокаду. В этот период она дала более 500 концертов. Самой легендарной песней военных лет стала песня «Синий платочек», которую Клавдия Ивановна исполняла для воинов, шедших с этой песней в бой.

«Синий платочек», «Вальс о вальсе», «Старые письма», «Три вальса», «Немножко о себе» - эти и другие песни из репертуара Шульженко зрители охотно подхватывали,

В глазах людей блестели слезы, и это было потрясающе. Стерлитамакская поэтесса Ольга Емельянова с чувством прочла свои стихи об испытаниях военных лет, выпавших на долю советских людей.

Спасибо «Лорелее» за обращение к настоящим звездам прошлых лет, своим искусством воспитавшим не одно поколение истинных патриотов.