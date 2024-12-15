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15 Декабря 2024, 03:16

Настоящие герои живут рядом

Чтобы об этом знали дети, для них в гимназии № 3 им.Джалиля Киекбаева провели "Час мужества" с участниками Специальной военной операции.

Настоящие герои живут рядомНастоящие герои живут рядом
Настоящие герои живут рядом

"Час мужества" приурочили к Дню героев Отечества, который мы празднуем 9 декабря. Бойцы сейчас находятся в краткосрочном отпуске и согласились прийти и поделится с ребятами личными воспоминаниями и опытом. Они рассказали о боевых буднях, продемонстрировали снаряжение наших бойцов. Ребята задавали гостям

много вопросов — о быте в условиях спецоперации, вооружении наших солдат, ведении боевых действий.

Школьники и гости просмотрели фрагменты фильмов о военном времени нашей страны и презентацию, из которой подростки узнали об истории военных наград, о подвигах, отваге и мужестве людей.

Участники "Часа мужества" "минутой молчания" почтили память всех неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской доблести и славе.

В конце встречи школьники поблагодарили гостей и пожелали скорейшего возвращения с победой домой. А затем продолжили работу: в помощь участникам СВО все классы собрали гуманитарную помощь.

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