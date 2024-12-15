«Не могу подвести товарищей»

Он уже был героем наших публикаций. Но тогда читатели знали его под позывным «Док». Недавно по распоряжению командира подразделения он сменил позывной и стал «Профессором». Говорит, обстоятельства заставили. Дело в том, что санинструктор − желанная мишень для оператора дрона. Враг быстро сообразил, что, когда в эфире звучит: «Док, у нас триста», это значит, что вызывают санинструктора к раненому. И сразу за ним начинается охота. Говорят за него платят гораздо больше, чем за рядового бойца.

Вообще-то «Профессор» по профессии стоматолог. Мечтал попасть в медицинский взвод. Но на войне выбирать не приходится. В обязанности санинструктора входит оказание первой помощи раненым, эвакуация в тыл. Вместе со всеми ходит на передовую, несёт на себе «трёхсотых» в «зелёную зону». Раненого у него забирает квадроцикл с прицепом. Дальше уже без него. «Профессор» –

назад на передовую, а бойца увозят на «ноль», где его должен встретить батальонный фельдшер, затем − на медицинской машине в госпиталь.

А ещё обязанности ротного санинструктора 2-го Башкирского батальона имени Салавата Юлаева − учить парней оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Это и перевязка, и обезболивание, и транспортировка в более безопасное место, и вызов эвакуатора… Ведь санинструктор далеко не всегда может оказаться рядом с раненым.

У него была бронь, хорошая, высокооплачиваемая работа, к тому же двое детей… Но когда мобилизовали его коллегу, впервые закралась мысль о том, что он не вправе отсиживаться. Всеми мыслями, душой он был там, с нашими ребятами. За плечами у него была срочная служба. Здоровье позволяет… Мысль о том, что мог бы спасти не одну жизнь, не давала покоя.

Своё решение выехать в зону спецоперации долго не афишировал. Родных поставил в известность, когда получил из Уфы окончательный ответ. Жена, тоже врач, конечно, была категорически против. Её, как женщину, понять можно: дочь – третьеклассница (сейчас уже в четвёртом), сын – подросток (в этом году поступил в медколледж). Но вскоре домашние поняли: отговаривать бесполезно, всё равно уйдёт.

Из военкомата его направили в ОО «Набат». Оттуда – во 2-й батальон имени Салавата Юлаева. Два с половиной месяца проходили курс слаживания, потом был направлен в Макеевку (ДНР). Воюет уже второй год.

− Помнишь свой первый день на передовой?

– Сначала ехали на БТР. За несколько километров от передовой нас высадили и велели идти пешком. И это было оправдано. Требовалось рассредоточиться, чтобы одним сбросом с дрона или снарядом не накрыло всех. Каждый нёс на себе от 35 до 50 килограммов. Пулемётчик, например, ещё больше. На мне было килограмм сорок: я нёс два рюкзака. Один с медикаментами, второй с личными вещами.

Вскоре наша группа вышла из леса. Заходим в населённый пункт, и нас сразу же встречают два вражеских дрона. Один маленький, разведывательный, другой боевой. Один за другим начались сбросы подствольных гранат. Если честно, с непривычки было страшновато. Но обошлось без потерь.

– Помнишь первого раненого?

– Дело было одним летним утром. Сквозь сон услышал по рации голос товарища с позывным «Горец» (он родом из Дагестана): «Я трёхсотый!». Выдвинулся к нему. Их группа, человек пять, находилась метрах в 300-350 от меня. Рано утром они зашли в населённый пункт и сразу же попали в поле зрения дрона. Дистанцию не соблюдали. Когда дрон приблизился к ним, все бросились в один подвал. «Горец» был последним и «собрал» около 50 мелких осколков.

– Выжил?

– Да. Лечился в госпитале, сейчас в отпуске по ранению. Зовёт в гости в Дагестан.

– Потери есть?

– Войны без потерь не бывает. Конечно, мне приходится иметь дело с «двухсотыми».

– Пополнение приходит?

– Весной пришли человек 16 из Башкирии. Много желающих перейти к нам из других подразделений. У нашего батальона хорошая репутация, толковые командиры, сплочённые бойцы...

– На твой взгляд, в чём особенность тактики боевых действий в этой войне?

– Не скажу за всю зону спецоперации. У нас стрелкового боя как такового нет. Работают в основном артиллеристы и операторы дронов. С июля почти до 20 ноября выполняли боевую задачу в Харьковской области. Там я даже отпустил бороду. Кстати, не в последнюю очередь из-за бороды мне дали новый позывной «Профессор». Сейчас держим позицию недалеко от Волчанска. Прикрываем от диверсионно-разведывательных групп наших артиллеристов. Их батареи позади нас. На нашем участке война позиционная. А так в целом затишье.

– Как к вам относится местное население?

– Если честно, по-разному. Есть те, кто относятся прохладно и не скрывают этого, хотя в лицо не высказываются. Типичная ситуация: когда наши бойцы заходят в магазины, некоторые местные сразу взвинчивают цены. А вот в Белгородской области совсем другое отношение. Люди готовы отдать последнее. Несут продукты, молоко, творог, нижнее бельё…

– По дому скучаешь?

– Конечно. В Харьковской области 42 дня сидели без связи. Тосковали по семьям. Да и обстановка была мрачной: целыми днями сидели в подвале сарая. За водой ходили только рано утром или вечером. Сейчас полегче.

– Как встречаете Новый год?

– Конечно, хороводы вокруг ёлки не водим (смеётся). Время там московское. Встречаем вместе со столицей. Кто в укрытии, кто в блиндаже, кто в наряде.

– Когда обратно?

– Задерживаться нельзя. Пока я здесь, там на передке кто-то другой ждёт своей очереди попасть домой, повидаться с родными, близкими. Я не могу подвести своих боевых товарищей. Не имею права.

Фаяз Юмагузин

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам:

-ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов;

-ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45.

Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917) 456-15-30).

Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).

Для изготовления окопных (блиндажных) свечей принимаются жестяные ровные и загнутые чистые банки из-под кукурузы, фасоли, гороха, сгущёнки (ул.Худайбердина, 122, тел. +7 (929) 757-48-92).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: +7 (917) 462-89-17; 8 (3473)

20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

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