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15 Декабря 2024, 06:00

«Не могу подвести товарищей»

Рассказывает боец спецоперациис позывным «Профессор».

«Не могу подвести товарищей»«Не могу подвести товарищей»
«Не могу подвести товарищей»

Он уже был героем наших публикаций. Но тогда читатели знали его под позывным «Док». Недавно по распоряжению командира подразделения он сменил позывной и стал «Профессором». Говорит, обстоятельства заставили. Дело в том, что санинструктор − желанная мишень для оператора дрона. Враг быстро сообразил, что, когда в эфире звучит: «Док, у нас триста», это значит, что вызывают санинструктора к раненому. И сразу за ним начинается охота. Говорят за него платят гораздо больше, чем за рядового бойца.

Вообще-то «Профессор» по профессии стоматолог. Мечтал попасть в медицинский взвод. Но на войне выбирать не приходится. В обязанности санинструктора входит оказание первой помощи раненым, эвакуация в тыл. Вместе со всеми ходит на передовую, несёт на себе «трёхсотых» в «зелёную зону». Раненого у него забирает квадроцикл с прицепом. Дальше уже без него. «Профессор» –
назад на передовую, а бойца увозят на «ноль», где его должен встретить батальонный фельдшер, затем − на медицинской машине в госпиталь.
А ещё обязанности ротного санинструктора 2-го Башкирского батальона имени Салавата Юлаева − учить парней оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Это и перевязка, и обезболивание, и транспортировка в более безопасное место, и вызов эвакуатора… Ведь санинструктор далеко не всегда может оказаться рядом с раненым.
У него была бронь, хорошая, высокооплачиваемая работа, к тому же двое детей… Но когда мобилизовали его коллегу, впервые закралась мысль о том, что он не вправе отсиживаться. Всеми мыслями, душой он был там, с нашими ребятами. За плечами у него была срочная служба. Здоровье позволяет… Мысль о том, что мог бы спасти не одну жизнь, не давала покоя.
Своё решение выехать в зону спецоперации долго не афишировал. Родных поставил в известность, когда получил из Уфы окончательный ответ. Жена, тоже врач, конечно, была категорически против. Её, как женщину, понять можно: дочь – третьеклассница (сейчас уже в четвёртом), сын – подросток (в этом году поступил в медколледж). Но вскоре домашние поняли: отговаривать бесполезно, всё равно уйдёт.
Из военкомата его направили в ОО «Набат». Оттуда – во 2-й батальон имени Салавата Юлаева. Два с половиной месяца проходили курс слаживания, потом был направлен в Макеевку (ДНР). Воюет уже второй год.
− Помнишь свой первый день на передовой?
– Сначала ехали на БТР. За несколько километров от передовой нас высадили и велели идти пешком. И это было оправдано. Требовалось рассредоточиться, чтобы одним сбросом с дрона или снарядом не накрыло всех. Каждый нёс на себе от 35 до 50 килограммов. Пулемётчик, например, ещё больше. На мне было килограмм сорок: я нёс два рюкзака. Один с медикаментами, второй с личными вещами.
Вскоре наша группа вышла из леса. Заходим в населённый пункт, и нас сразу же встречают два вражеских дрона. Один маленький, разведывательный, другой боевой. Один за другим начались сбросы подствольных гранат. Если честно, с непривычки было страшновато. Но обошлось без потерь.
– Помнишь первого раненого?
– Дело было одним летним утром. Сквозь сон услышал по рации голос товарища с позывным «Горец» (он родом из Дагестана): «Я трёхсотый!». Выдвинулся к нему. Их группа, человек пять, находилась метрах в 300-350 от меня. Рано утром они зашли в населённый пункт и сразу же попали в поле зрения дрона. Дистанцию не соблюдали. Когда дрон приблизился к ним, все бросились в один подвал. «Горец» был последним и «собрал» около 50 мелких осколков.
– Выжил?
– Да. Лечился в госпитале, сейчас в отпуске по ранению. Зовёт в гости в Дагестан.
– Потери есть?
– Войны без потерь не бывает. Конечно, мне приходится иметь дело с «двухсотыми».
– Пополнение приходит?
– Весной пришли человек 16 из Башкирии. Много желающих перейти к нам из других подразделений. У нашего батальона хорошая репутация, толковые командиры, сплочённые бойцы...
– На твой взгляд, в чём особенность тактики боевых действий в этой войне?
– Не скажу за всю зону спецоперации. У нас стрелкового боя как такового нет. Работают в основном артиллеристы и операторы дронов. С июля почти до 20 ноября выполняли боевую задачу в Харьковской области. Там я даже отпустил бороду. Кстати, не в последнюю очередь из-за бороды мне дали новый позывной «Профессор». Сейчас держим позицию недалеко от Волчанска. Прикрываем от диверсионно-разведывательных групп наших артиллеристов. Их батареи позади нас. На нашем участке война позиционная. А так в целом затишье.
– Как к вам относится местное население?
– Если честно, по-разному. Есть те, кто относятся прохладно и не скрывают этого, хотя в лицо не высказываются. Типичная ситуация: когда наши бойцы заходят в магазины, некоторые местные сразу взвинчивают цены. А вот в Белгородской области совсем другое отношение. Люди готовы отдать последнее. Несут продукты, молоко, творог, нижнее бельё…
– По дому скучаешь?
– Конечно. В Харьковской области 42 дня сидели без связи. Тосковали по семьям. Да и обстановка была мрачной: целыми днями сидели в подвале сарая. За водой ходили только рано утром или вечером. Сейчас полегче.
– Как встречаете Новый год?
– Конечно, хороводы вокруг ёлки не водим (смеётся). Время там московское. Встречаем вместе со столицей. Кто в укрытии, кто в блиндаже, кто в наряде.
– Когда обратно?
– Задерживаться нельзя. Пока я здесь, там на передке кто-то другой ждёт своей очереди попасть домой, повидаться с родными, близкими. Я не могу подвести своих боевых товарищей. Не имею права.

 Фаяз Юмагузин

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам:
-ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов;
-ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45.
Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917) 456-15-30).
Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).
Для изготовления окопных (блиндажных) свечей принимаются жестяные ровные и загнутые чистые банки из-под кукурузы, фасоли, гороха, сгущёнки (ул.Худайбердина, 122, тел. +7 (929) 757-48-92).
Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: +7 (917) 462-89-17; 8 (3473)
20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГЕРОЕМ ПУБЛИКАЦИИ

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