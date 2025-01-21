-12 °С
21 Января , 17:45

Секрет одного успеха

Мне посчастливилось участвовать в городском конкурсе чтецов«Всё начинается с семьи» и дажепобедить в нём, и я решила поделиться опытом: пусть он кому-топригодится!

Конкурсы – дело ответственное и интересное. Любое состязание – это испытание
и новый опыт, а конкурс чтецов – ещё и
возможность побороть своё волнение и
прочесть стихотворение так, как чувствуешь
его именно ты. Я выбрала «Человеку надо
мало» Роберта Рождественского.
Жюри, активно слушая и реагируя, помогало участникам показать лучшее, на что
они способны, и раскрыться. Мы выступали
в атмосфере взаимопонимания и доверия.
Поддержка жюри действительно важна.
Всегда побеждать невозможно, но когда
это получается, то ураган эмоций выплёскивается наружу, и ты делишься радостью с
близкими. Все участники получили красочные сертификаты, а лучших чтецов пригласили на гала-концерт. Это был праздник
радости и счастья. Дети, забыв о волнении,
зажигали искры в сердцах зрителей ярким
чтением стихов. Дружно звучали аплодисменты родителей, которые с гордостью
слушали стихи о самом главном – о семье.
На лицах сияли улыбки. Я никогда не забуду
счастливое лицо мамы и улыбку папы. Этот
день стал праздником дружбы, вдохновения
и положительных эмоций и подарил участникам уникальные впечатления. Я всем хочу
пожелать: мечтайте и читайте. Верьте в
себя. Участвуйте и побеждайте!

