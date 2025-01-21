Секрет одного успеха

Конкурсы – дело ответственное и интересное. Любое состязание – это испытание

и новый опыт, а конкурс чтецов – ещё и

возможность побороть своё волнение и

прочесть стихотворение так, как чувствуешь

его именно ты. Я выбрала «Человеку надо

мало» Роберта Рождественского.

Жюри, активно слушая и реагируя, помогало участникам показать лучшее, на что

они способны, и раскрыться. Мы выступали

в атмосфере взаимопонимания и доверия.

Поддержка жюри действительно важна.

Всегда побеждать невозможно, но когда

это получается, то ураган эмоций выплёскивается наружу, и ты делишься радостью с

близкими. Все участники получили красочные сертификаты, а лучших чтецов пригласили на гала-концерт. Это был праздник

радости и счастья. Дети, забыв о волнении,

зажигали искры в сердцах зрителей ярким

чтением стихов. Дружно звучали аплодисменты родителей, которые с гордостью

слушали стихи о самом главном – о семье.

На лицах сияли улыбки. Я никогда не забуду

счастливое лицо мамы и улыбку папы. Этот

день стал праздником дружбы, вдохновения

и положительных эмоций и подарил участникам уникальные впечатления. Я всем хочу

пожелать: мечтайте и читайте. Верьте в

себя. Участвуйте и побеждайте!