«Так окрылённо, так напевно…»

А УЧИТ КТО?

В театральной мастерской «Юный конферансье» – дружеская, творческая атмосфера.

Девочки там изящны, красивы, воспитанны.

Спинки у них прямые, речь грамотная, причёски, как говорится, волосок к волоску, юбочки

длинные. А мальчики? Им ничего не остаётся,

как быть джентльменами.

Руководит мастерской Юлия Леонидовна

Фаттахова.

– Юлия Леонидовна, почему вы решили обучать детей именно конферансу?

– Главная причина: конферанс очень многоликая профессия, позволяющая реализовать

самые разные способности и таланты.

Ведь кто такой конферансье? Это виртуоз

слова, способный импровизировать, шутить,

поддерживать интригу и зажигать зал своим

юмором. Он умеет чувствовать настроение

публики, подбирать нужные слова, чтобы

создать единое целое из разнообразных выступлений. Это искусство общения, остроумия

и по большому счёту харизмы.

У меня занимаются разносторонне одарённые дети. Сцена для нас – основное поле

деятельности. Трудимся. И у нас получается!

– С чего началось ваше увлечение

театром?

– С любви к музыке и чтению. В детстве я

училась играть на скрипке и очень любила

читать книжки. Целые дни проводила в библиотеке.

– Каким авторам отдавали предпочтение?

– Очень любила и люблю сказки: «Тысяча и

одна ночь», произведения Бажова, Андерсена.

С удовольствием читала классику: Фёдора

Михайловича Достоевского, Алексея Константиновича Толстого.

– А театр?

– Я поступила в агитбригаду дворца СК

«Задиры». Мы готовили смешные сценки. И

даже ездили на гастроли. Когда наша руководительница уехала на Кубань, перешла в

театральную студию «Романтик» (руководитель Николай Щеглов).

После школы сдала экзамены в Башкирский

республиканский техникум культуры. Окончила. И опять отправилась учиться. Получила

высшее образование в Челябинской государственной академии культуры и искусства. В

моём дипломе значится: «Режиссёр театрализованных представлений и праздников,

преподаватель».

В Стерлитамаке начала работать по специальности. В скором времени возникла идея

собрать детский коллектив, где можно было

учить ребят тому, что хорошо умею делать

сама – вести праздники, фестивали, юбилеи.

РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ

– Юлия Леонидовна, с чего вы начинали обучение юных конферансье?

– С литературы. У нас всё связано с книгами: творчеством Пушкина, Чехова, Зощенко,

Заходера, Усачёва, Токмакова. Прочитанная

книга – это ведь ещё одна прожитая жизнь!

Для артиста настоящая питательная среда.

Учимся владеть собой, двигаться и «держать лицо». От того, как артист выходит на

сцену, у зрителей складывается первое впечатление. От него на сто процентов зависит

настроение зрителей. А для конферансье это

особенно важно. Трудно и почти невозможно

вести диалог с залом, если нет позитивной

ответной реакции.

Много внимания мы уделяем развитию

речи. Грамотному выражению мыслей.

– Кто может поступить к вам в мастерскую? И как вы определяете способности

будущего ученика?

– Для меня самое главное – желание заниматься. Приходят дети с мамами, но я беседую

с ребёнком с глазу на глаз. После разговора

многое становится ясным. Нет желания – мы

расстаёмся, даже если мама очень хочет приводить его в мастерскую.

– Развитие речи требует индивидуальных занятий?

– Совершенно верно. В основе подготовки

юного конферансье – индивидуальная работа

с каждым учеником.

– С какого возраста вы принимаете в

театральную мастерскую?

– Как правило, с шести лет. Но несколько

раз делалось исключение и для пятилетних.

– Есть среди них особо одарённые дети?

– В нашем коллективе все отличаются замечательными способностями, которые ребята

демонстрируют на разных городских мероприятиях: фестивалях, ярмарках, тематических

праздниках, конкурсах и т.д.

На конкурсе «За синей птицей» Руслан

Валитов очаровал и жюри, и зрителей всем

своим видом, выразительными мимикой,

жестами и артистическим чтением считалки

Эдуарда Успенского «Вышел тигр погулять».

Прекрасно выступила на этом же конкурсе Даша Флегонтова. Стихотворение Агнии

Барто «Блинчики» превратилось в яркий мини-спектакль. Словом, мне трудно выделить

кого-либо из них.

ЕСЛИ МЫ ВМЕСТЕ!

Воспитанники театральной мастерской

«Юный конферансье» не только красивы и

талантливы. Они добры, отзывчивы и дружелюбны. В канун Нового года решили сделать

подарок ребятам инклюзивной группы танцевального спортивного клуба «Фаворит» (руководители Ирек и Светлана Тухватуллины).

Весь декабрь готовили театрализованную

новогоднюю программу «Сказка гуляет по

свету». Шились костюмы, придумывались сказочные образы, полным ходом шли репетиции.

И представление состоялось в Городском

дворце культуры по улице Тукаева, 9. Праздник получился на славу! Открыли его танцоры

«Фаворита» романтическим вальсом. Артисты

театральной мастерской «Юный конферансье» показали волшебную программу-представление «Сказка гуляет по свету».

Ребята инклюзивной группы тоже не

остались в долгу. Они показали свой номер,

заслуживший почётные награды на всероссийских конкурсах, под песню «Сказка гуляет

по свету» в исполнении Юлии Фаттаховой.

Новогоднюю песню подарила участникам

праздника Алёна – юная воспитанница вокальной студии Гульнары Тимеряшевой.

Завершился праздник хороводами, песнями, танцами и, конечно, подарками от Деда

Мороза и Снегурочки.

Мальчики и девочки были довольны и

счастливы. Ребята говорили:

– Если мы вместе, всё получается отлично!

Давно закончились новогодние праздники.

Впереди День защитника Отечества и 8 Марта.

В театральной студии уже начинается подготовка к ним. Но это, как говорится, совсем

другая история.

Евгения ДЬЯКОНОВА