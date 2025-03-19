-1 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Актуально
19 Марта , 21:09

Мартовский форум "Управдом"

О капремонте и качестве услуг в сфере ЖКХ

Мартовский форум "Управдом"
Мартовский форум "Управдом"

На очередной встрече председателей советов МКД, УК, с представителями администрации Стерлитамака, региональным оператором, заместителем председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору обсуждался вопрос капремонта МКД.
Как известно, капремонт - это не просто текущие работы, а масштабные проекты: замена лифтов, ремонт крыш, обновление систем водоснабжения, отопления и энергоснабжения. Однако из-за недостатка средств многие дома не могут получить необходимый ремонт.

На форуме были заслушаны доклады начальника НОФ "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории РБ" С.В.Левкина и зампредседателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору И.И.Насырова. Они детально рассмотрели проблемы капремонта МКД и обсудили качество услуг в сфере ЖКХ.

Евгения Дьяконова

Фото Анастасии Ададуровой.

Автор:Евгения Дьяконова
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru