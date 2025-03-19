Мартовский форум "Управдом"

На очередной встрече председателей советов МКД, УК, с представителями администрации Стерлитамака, региональным оператором, заместителем председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору обсуждался вопрос капремонта МКД.

Как известно, капремонт - это не просто текущие работы, а масштабные проекты: замена лифтов, ремонт крыш, обновление систем водоснабжения, отопления и энергоснабжения. Однако из-за недостатка средств многие дома не могут получить необходимый ремонт.

На форуме были заслушаны доклады начальника НОФ "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории РБ" С.В.Левкина и зампредседателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору И.И.Насырова. Они детально рассмотрели проблемы капремонта МКД и обсудили качество услуг в сфере ЖКХ.

Евгения Дьяконова

Фото Анастасии Ададуровой.