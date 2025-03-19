Законотворчество на благо республики и страны

Событие было приурочено к 30-летию Государственного собрания – Курултая РБ.

Открыл конференцию Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, доктор юридических наук К.Б.Толкачёв. Он напомнил участникам и гостям, что в 1995 году был сформирован Парламент нового типа, и депутаты нашего региона занимались опережающим законотворчеством. Именно в Башкирии впервые в нашей стране был принят закон о противодействии коррупции, многие идеи были реализованы на федеральном уровне.

– Башкортостан и сегодня – в числе новаторов, – отметил К.Б.Толкачёв. – Это современное демократическое государство с высокой правовой культурой.

Предметом гордости может служить закон «О детях войны РБ». Благодаря изменениям в Конституцию РБ в 2020 году объекты культурного и исторического наследия получили дополнительную правовую защиту. Сделки, связанные с недвижимостью, теперь обязательно сопровождаются нотариусами. Всего за 30 лет парламентарии РБ приняли около 4 тысяч законов.

Заместитель Руководителя Администрации Главы РБ И.Р. Ахметвалеев в приветственном слове подчеркнул, что Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан отличается от аналогичных собраний субъектов РФ своей активной работой: количеством документов, представленных на федеральном уровне, взаимодействием с населением.

– В любые времена депутаты Башкортостана принимали конструктивные решения, – заметил Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан А.А.Касьянов, – И в том, что Башкортостан сегодня – инновационный регион, в котором на высоком уровне проводятся международные мероприятия, – в этом велика и заслуга Курултая.

В приветственном слове член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, доктор юридических наук, Б.С. Эбзеев, которого называют легендой конституционно-правового строительства РФ, выразил восхищение духовно-культурным потенциалом нашего региона и отметил, что главное богатство Башкирии – умные, мудрые и энергичные люди. После небольшого исторического экскурса спикер напомнил, что парад суверенитетов конца 1980-начала 1990-х гг. был не первым: впервые наша страна познакомилась с этим явлением в пору Февральской революции. Хаотичный распад страны тогда остановили большевики, и 30 декабря 1922 года был создан СССР. В начале 1990-х годов страну спасали субъекты РФ, среди них Башкирия занимала одно из самых достойных мест. Сегодня проблема суверенитета стоит особенно остро. Либо он останется атрибутом каждого государства, либо политика, направленная на формирование однополярного мира, восторжествует и суверенитет можно будет отправить в кунсткамеру. Россия выступает мужественным лидером в борьбе за суверенитет.

Кузницей юридических кадров и юридической мысли назвал Башкирию Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, директор института государства и права РАН А.Н.Савенков. В своём выступлении он подчеркнул, что, говоря о государственности, важно упоминать не столько о субъектности, сколько о нашей уникальной российской особенности – впитывать лучшее от многовековой дружбы разных народов, быть едиными. Тема парламентаризма сегодня важна как никогда: именно грамотные парламентарии помогают определить, куда и каким путём будет идти наша страна. А.Н.Савенков пригласил молодёжь учиться в институте государства и права РАН.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого, седьмого и восьмого созывов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству П.Р.Качкаев сделал акцент на том, что за 30 лет было принято множество самостоятельных и зрелых решений для улучшения жизни населения нашей республики, при этом только совместная работа позволяет успешно реализовать законотворческие инициативы.

О важности обмена опытом говорила и заместитель председателя Горсударственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай Т.А.Гигель. По её словам, законы, принимаемые Башкортостаном, работают и на благо других регионов. Т.А.Гигель пожелала Курултаю РБ успехов в служении республике и России.

Председатель Конституционного совета Республики Башкортостан, кандидат юридических наук Х.А.Валеев и другие спикеры осветили в своих выступлениях разные грани регионального парламентаризма. Итогом конференции стало понимание того, насколько значительны перспективы развития законотворчества в Башкортостане и в России.