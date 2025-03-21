Интервью с Татьяной Емельяновой, постоянным автором "Литературной страницы"

О том, как становятся поэтами.

21 марта – Всемирный день поэзии, который все ценящие искусство слова люди отмечают в день весеннего равноденствия. В нашем городе много людей, сочиняющих стихи. Сегодня мне хотелось бы познакомить читателей с Татьяной Емельяновой, постоянным автором нашей «Литературной страницы», человеком цельным, глубоким, тонко чувствующим магию рифмованного слова.

ИЗ ЧИТАТЕЛЕЙ – В СОЧИНИТЕЛИ



Я познакомилась с Татьяной Емельяновой на одном из поэтических вечеров в «Мастерской искусств». Меня тогда зацепили стихотворные строчки, вышедшие из-под пера школьной учительницы – в них было столько простоты, искренности и любви к жизни.

С тех пор стихи Татьяны неизменно украшают «Литературную страницу» нашей газеты. А она сама продолжает преподавать в начальных классах и писать о природе, человеческих отношениях, важных жизненных событиях и бытовых мелочах, из которых порой вырастают настоящие стихи.

– Татьяна, расскажите о себе: кем работаете, как давно пишете стихи?

– Я окончила Салаватское педагогическое училище, работаю в школе с 1986 года. Уже в зрелом возрасте получила диплом с отличием Стерлитамакского филиала БГУ.

Стихи никогда не писала, даже в юности. Вот читала много. Из любимых поэтов могу назвать Андрея Дементьева и Майю Борисову, она не очень известна. Из детских – Юнну Мориц и Машу Рупасову.

Меня всегда удивляли люди, которые пишут стихи. В 52 года, расправляя постель, поняла, что в голове звучат какие-то строчки. Не сразу осознала, что они в рифму. Потом записала их, сев прямо на пол у кровати:

Нам бы жить, никогда не встретившись,

Нам бы быть, друг друга не мучая,

Не касаться душ незалеченных,

И не ждать подходящего случая.

Это начало, там больше строчек. И с этого момента стихи так и шли, не очень завися от меня. Я и хештеги у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» ставлю #стихийноемое и #откудавы.

Примерно через месяц я поняла, что могу сама выразить в стихах то, что меня волнует. Встреча, событие, мысль. Рассказала родным и друзьям, что пишу стихи, месяца через три. Когда почувствовала, что это всё-таки не графомания.



ПРО РАБОТУ, ДРУЖБУ, ТЕАТР И ПОЭЗИЮ



– Как работа с детьми влияет на процесс сочинительства?

– Мне кажется, что на работе моё сочинительство никак не отражается, и наоборот. Были два-три случая, когда я читала детям свои стихи о природе. Но работа и стихи всё же отдельно. В жизни я люблю и ценю общение. Легко завожу знакомства, легко поддерживаю разговоры, с готовностью прихожу на помощь. При этом друзей у меня немного. Самая близкая моя подруга – Ольга Бовен.

Познакомились мы в интернете 16 лет назад. У меня до этого была близкая подруга, но она, к сожалению, умерла от тяжёлой болезни.

Я давно люблю театр и считаю, что наш театр – самый лучший. Ольгу знала ещё со времён театра-студии, но знакомы мы не были. А тут как-то очень быстро нашлись общие темы, при первой встрече начали свободно общаться, много смеялись. А сейчас это просто родной человек. Благодаря ей я знаю о профессии актёра и театре, наверное, чуть больше, чем обычный зритель. Но нас связывает не театр, а какое-то внутреннее родство и взаимопонимание.

– Стихи помогают вам преодолевать жизненные трудности?

– Стихи помогают мне прожить, проговорить какие-то проблемы, выплеснуть обиды или радости, счастье или горе, передать ощущения или впечатления.

Бывают периоды, когда стихи не пишутся. Тогда я думаю, что всё уже закончилось. Но потом снова что-то получается.

Я не из тех людей, которые думают стихами. Скорее, я до сих пор им удивляюсь. Откуда вы? Но когда люди, читающие то, что я пишу, говорят, что в них написанное мной отзывается, я очень этому рада и думаю, что всё не зря.

– У вас есть книжки?

– За эти годы мои стихи печатались в двух сборниках и газете. Три года назад я за свой счёт выпустила малым тиражом небольшую книжку. Хотелось бы напечатать ещё одну, но пока это только мечты.



ПРО УЧЕНИКОВ



– Вы учитель начальных классов с большим стажем. Какие они, сегодняшние младшеклассники?

– Современные дети во многом такие же, как и раньше. Шустрые и спокойные, отличники и троечники, хулиганы и тихони. Самое заметное отличие – они менее любознательны. «Не знаю, и не надо». Это огорчает. Возможно, интернет виноват: формирует привычку получать всё в готовом виде.

Ещё сейчас много детей, которые не читают. Не в смысле не умеют, с техникой чтения всё хорошо, а не хотят читать книги. Любимая сказка «Колобок», а это второй класс. Почему? Да просто больше и не читал ничего. Не знают, кто такие Буратино, Чиполлино. Стараюсь заинтересовать, получается, честно говоря, не очень.

А ещё современные дети более свободные. Это мне нравится. Не боятся высказываться, не стесняются задавать вопросы. Мы такими не были.

ФОТО ИЗ АРХИВА Т.ЕМЕЛЬЯНОВОЙ