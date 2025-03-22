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22 Марта , 11:35

Внимание: паводок!

Из-за обильного таяния снега и резкого подъема уровня р.Белой образовался перелив дороги, ведущей к СНТ "Мирный" , "Строитель-2", "Полиграфист".  

Внимание: паводок!
Внимание: паводок!

Из-за обильного таяния снега и резкого подъема уровня р.Белой образовался перелив дороги, ведущей к СНТ "Мирный" , "Строитель-2", "Полиграфист".


В связи с возможным ухудшением паводковой обстановки возможно перекрытие дороги. Просим жителей, находящихся на территории указанных СНТ, принять меры предосторожности.

 

Также из-за подъема уровня р.Белой и перехода воды в притоки возможно подтопление СНТ "Ромашка", "Черёмушки", "Пищевик", "Горняк", "Ольховка", "Тихий Ашкадар".

 

По информации Управления гражданской защиты населения

 

Фото: администрация ГО г.Стерлитамак

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