Внимание: паводок!

Из-за обильного таяния снега и резкого подъема уровня р.Белой образовался перелив дороги, ведущей к СНТ "Мирный" , "Строитель-2", "Полиграфист".



В связи с возможным ухудшением паводковой обстановки возможно перекрытие дороги. Просим жителей, находящихся на территории указанных СНТ, принять меры предосторожности.

Также из-за подъема уровня р.Белой и перехода воды в притоки возможно подтопление СНТ "Ромашка", "Черёмушки", "Пищевик", "Горняк", "Ольховка", "Тихий Ашкадар".

По информации Управления гражданской защиты населения

Фото: администрация ГО г.Стерлитамак