Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём работников культуры

Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных и ответственных миссий. Культура формирует духовное достояние нации, обеспечивает надёжную связь между поколениями, влияет на нравственные устои общества, прививает любовь к Родине и к своему народу. В этой сфере трудятся инициативные и талантливые люди.



Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в Стерлитамаке, стали традиционными и пользуются большой популярностью у горожан. Выражаю вам искреннюю благодарность за мастерство, трудолюбие и преданность своей профессии. Желаю новых творческих успехов и вдохновения!



Эмиль ШАЙМАРДАНОВ, глава администрации

ГО г.Стерлитамак РБ