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25 Марта , 08:55

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём работников культуры

Уважаемые работники культуры!

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём работников культуры
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём работников культуры

Поздравляю вас с профессиональным праздником!


Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных и ответственных миссий. Культура формирует духовное достояние нации, обеспечивает надёжную связь между поколениями, влияет на нравственные устои общества, прививает любовь к Родине и к своему народу. В этой сфере трудятся инициативные и талантливые люди.


Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в Стерлитамаке, стали традиционными и пользуются большой популярностью у горожан. Выражаю вам искреннюю благодарность за мастерство, трудолюбие и преданность своей профессии. Желаю новых творческих успехов и вдохновения!


Эмиль ШАЙМАРДАНОВ, глава администрации
ГО г.Стерлитамак РБ

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