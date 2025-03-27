«Башкирское долголетие»: всё только начинается

За прошедшие пять лет свыше миллиона человек стали участниками инициатив "Башкирского долголетия", причём более 470 тысяч из них присоединились к программе в 2024 году. Наибольший интерес к этой безусловно важной и привлекательной программе проявили пенсионеры из Калтасинского, Краснокамского, Мишкинского районов, а также городов Нефтекамск и Сибай, как отметили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Согласно отзывам участников, наиболее востребованным направлением оказался "Туризм": за время действия проекта более 56 тысяч пенсионеров воспользовались возможностью побывать на экскурсиях. В настоящее время туристические маршруты охватывают и такие страны, как Беларусь и Узбекистан. Однако, не только путешествия важны для человека.

Цель программы "Башкирское долголетие" – активизировать участие пожилых граждан республики в общественной жизни, тем самым способствуя продлению периода их здоровой и полноценной жизни.

Поробнее о программе читайте в источнике: ИА "Башинформ"

Фото:Олег Яровиков.