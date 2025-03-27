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27 Марта , 12:01

Хоспис в Башкирии собирает пожертвования для помощи тяжелобольным

В священный месяц Рамадан Уфимский хоспис организует сбор пожертвований для помощи детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями.

Хоспис в Башкирии собирает пожертвования для помощи тяжелобольным
Хоспис в Башкирии собирает пожертвования для помощи тяжелобольным

Цель кампании в этом году – собрать 300 000 рублей, которые пойдут на приобретение медицинских расходных материалов, специализированного питания и оборудования для пациентов хосписа.

Жертвователи могут ориентироваться на размеры фитр-садаки и фидии, рекомендованные Духовным управлением мусульман Башкортостана. Фитр-садака составляет от 200 до 1100 рублей в зависимости от возможностей, а фидия – 400 рублей за каждый пропущенный день поста или 200 рублей для тех, кто испытывает финансовые трудности

«Те, кто жертвует из своего имущества ночью и днём, открыто и тайно, найдут свою награду у Господа» (Коран, 2:274).

Автор:Юлия Кононова
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