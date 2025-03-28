День открытых дверей для будущих абитуриентов

Колледж физической культуры, управления и сервиса посетили более 200 школьников из Стерлитамака, других городов и районов республики.

С направлениями подготовки, сроками и формами обучения, возможностями трудоустройства и особенностями приёмной кампании познакомил заместитель директора по учебно-методической работе Р.Р.Асфандияров. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А.Ю.Сидоров рассказал о жизни колледжа вне учебной деятельности.

Для школьников, их педагогов и родителей студенты и преподаватели колледжа подготовили увлекательную программу с выступлениями творческих коллективов, интеллектуальным квизом и призами.

Гости колледжа побывали в спортзале и увидели занятия студентов различными видами спорта. Школьники поучаствовали в мастер-классах, подготовленных предметно-цикловыми комиссиями: снимали отпечатки пальцев, примеряли боевое снаряжение, стреляли в лазерном тире, разбирали и собирали автоматы, побывали в роли экскурсоводов, поиграли в увлекательные игры и пообщались с преподавателями.

Об истории и традициях учебного заведения ребята узнали во время экскурсии по музею.

День открытых дверей стал для гостей колледжа и организаторов настоящим праздником.

Фото Анастасии Ададуровой