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28 Марта , 12:45

День открытых дверей для будущих абитуриентов

Колледж физической культуры, управления и сервиса посетили более 200 школьников из Стерлитамака, других городов и районов республики.

День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов

Колледж физической культуры, управления и сервиса посетили более 200 школьников из Стерлитамака, других городов и районов республики.

 

С направлениями подготовки, сроками и формами обучения, возможностями трудоустройства и особенностями приёмной кампании познакомил заместитель директора по учебно-методической работе Р.Р.Асфандияров. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе А.Ю.Сидоров рассказал о жизни колледжа вне учебной деятельности.

 

Для школьников, их педагогов и родителей студенты и преподаватели колледжа подготовили увлекательную программу с выступлениями творческих коллективов, интеллектуальным квизом и призами.

 

Гости колледжа побывали в спортзале и увидели занятия студентов различными видами спорта. Школьники поучаствовали в мастер-классах, подготовленных предметно-цикловыми комиссиями: снимали отпечатки пальцев, примеряли боевое снаряжение, стреляли в лазерном тире, разбирали и собирали автоматы, побывали в роли экскурсоводов, поиграли в увлекательные игры и пообщались с преподавателями.

 

Об истории и традициях учебного заведения ребята узнали во время экскурсии по музею.

 

День открытых дверей стал для гостей колледжа и организаторов настоящим праздником.

Фото Анастасии Ададуровой

День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
День открытых дверей для будущих абитуриентов
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