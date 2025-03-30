Герои тыла

Более 80 жителей Стерлитамака были отмечены наградами за помощь нашим бойцам на СВО.

- Из истории ВОВ мы помним, что труд тружеников тыла, которые на протяжении пяти лет своим трудом приближали Победу в тылу, был отмечен только через через 50 лет: тружеников тыла приравняли к участникам Великой Отечественной войны в 1995 году принятием Федерального закона номер 5-ФЗ «О ветеранах», - говорит один из авторов проекта Виктория Пивоварцева. - В наше время в условиях специальной военной операции в тылу трудятся много неравнодушных граждан - добровольцев (волонтёров). В большинстве своём это люди, рождённые после войны, которые на себе испытали все тяжести времени, пока наша страна восстанавливала свои силы. Ветераны труда активно помогают нашим бойцам, невзирая на возраст, не взирая на удалось и боль. А есть те, кто после своей основной работы не дома у телевизора отдыхают, а идут плести сети, шьют, вяжут, сваривают буржуйки, ремонтируют машины для отправки на СВО и т.д. Также большое внимание нужно уделить и участником гуманитарного конвоя, которые, рискуя своей жизнью, доставляют груз нашим ребятам в зону специальной войной операции. Этот путь стал дорогой в один конец для жителей нашего города Олега Ивановича Мошакова, Фаниля Валеевича Валитова, Артёма Александровича Леманова. Можно наградить волонтёров большим количеством грамот, которые будут бережно храниться дома и никто, кроме родных, не будет это видеть, но общественную медаль «За содействие СВО» можно надеть, и тогда все увидят, что идёт доброволец (волонтёр) который помогает СВО. А это пример для подрастающего поколения. Добровольцы (волонтёры) не просят наград, они очень скромные. Наша задача наградить таких граждан, чтобы они знали что их труд очень важен. Для бойцов это неоценимая помощь, ведь многим маскировочные сети спасли жизнь, а тёплые носки и свечи согрели...