Неонатолог из Стерлитамака Эльза Шакирова рассказала о своей работе

Жизнь каждого человека начинается с родильного дома, в котором новорождённого встречают несколько специалистов – акушер-гинеколог, акушерка и неонатолог. Неонатолог – врач первых минут, часов, дней жизни ребёнка. Во многом именно от его профессионализма, компетентности, опыта и интуиции зависит будущее здоровье появившегося на свет малыша.

Эльза Закировна Шакирова работает в медицине 19 лет. Неонатология стала не только её профессией, но и настоящим призванием.

Без вариантов

– Я всегда знала, что пойду в медицину, – улыбается Эльза Закировна. – С раннего детства ни о какой другой профессии и не думала. У меня мама медицинская сестра, старший брат стоматолог. Так что выбор за меня сделала сама жизнь: в 2000 году я поступила в Башмедуниверситет, а в 2006-м получила диплом об окончании педиатрического факультета. Определяющим для меня стал год интернатуры в детской больнице Стерлитамака, где я работала в отделении патологии новорождённых и выхаживания недоношенных детей. Моим наставником стала Флюра Шариповна Абдуллина, которая не просто заразила меня любовью к профессии, но и научила состраданию, сочувствию, ответственности за каждую маленькую жизнь.

Год отработав в отделении, осенью 2008 года Эльза пришла в межрайонный перинатальный центр. С 2011 года работает заведующей отделением новорождённых.

– Неонатологи – первые, кто берёт на руки только что пришедшего в этот мир малыша. Каково это?

– Это всё очень волнительно, трепетно, радостно! Каждый раз радуемся первому крику новорождённого, первой улыбке его мамы. Дети – очень благодарные пациенты, их немножко полечишь, и они тут же идут на поправку. С ними легко, хорошо, светло. Вместе с каждой мамой переживаешь острые мгновенья счастья, восторга перед новой жизнью. К этому невозможно привыкнуть.

Я ведь совмещаю заведование отделением с работой неонатолога, который всегда присутствует на родах вместе с акушеркой и акушером-гинекологом. Они отвечают за здоровье и жизнь женщины, а я – за благополучие ребёнка.

Про мам и малышей

Конечно, в разговоре мы не могли не коснуться вопросов демографии, состояния здоровья женщин фертильного возраста и самих новорождённых.

– В последние три года рождаемость у нас упала, – констатирует доктор Шакирова. – Это связано и с ковидом, и со спецоперацией, и с демографической «ямой», после которой стало гораздо меньше потенциальных мам и пап.

Кроме того, изменилась маршрутизация пациенток: беременных с риском патологии рожать отправляют в Уфу, в Республиканский перинатальный центр. Тяжёлых детей тоже стало очень мало – в перинатальном центре ГКБ № 1 их стабилизируют, а затем в течение первых суток увозят в РДКБ.

Я поинтересовалась у Эльзы Закировны состоянием здоровья молодых мамочек.

– Сейчас немало мамочек, ведущих неправильный образ жизни. Среди них есть курящие, с лишним весом, питающиеся фастфудом, что во время беременности крайне нежелательно.

Крупные дети – это тоже проблема. Не всегда малыш с весом больше четырёх килограммов рождается абсолютно здоровым. Правда, в этом году в нашем перинатальном центре путём кесарева сечения появился на свет богатырь весом 5 килограммов 250 граммов. Мальчик родился здоровым и вместе с мамой был выписан из роддома домой.

– Когда показано кесарево сечение?

– Всё зависит от показаний. Если плод крупный, а таз у мамочки клинически узкий, то врачи принимают решение о кесаревом сечении. Ингода современные молодые женщины боятся боли и просят доктора об операции. Но в идеале желательны физиологические роды, после которых женщины восстанавливаются быстрее и легче.

Отделение – вторая семья

– Какие качества, кроме знаний и опыта, требуются неонатологу?

– Терпение, коммуникабельность. Если рождается тяжёлый ребёнок, надо всё грамотно, спокойно, внятно и правильно объяснить маме, успокоить её, дать ей надежду и вооружить её стратегией, а что делать дальше. Обсуждаем состояние малыша, прогнозы, беседуем с родственниками.

– Да здесь необходимо быть психологом.

– И это тоже. Но главное – любовь к своей профессии. Немногие сегодня остаются в государственной медицине даже после окончания медуниверситета. Многие уходят в частную практику. Неонатологов совсем мало, наша профессия сегодня – на вес золота.

У нас в отделении работают шестеро, все примерно ровесники – от 36 до 42 лет. Молодёжь к нам не приходит. А неонатологов-реаниматологов всего двое, им совсем тяжело приходится.

Наш коллектив очень сплочённый и дружный, мы все как одна семья – понимаем друг друга с полуслова, доверяем друг другу, поддерживаем, делимся опытом. И, конечно, не перестаём благодарить наших учителей и наставников – Татьяну Юрьевну Ширяеву, мою предшественницу, научившую меня работать с персоналом и документацией, Ляйсан Садыковну Халимуллину, Дину Анваровну Басырову. Спасибо им большое!

И маленькие становятся большими!

– Эльза Закировна, вы говорите, что больные дети легко отзываются на лечение. А недоношенные? Сейчас выхаживают совсем крох – от полкилограмма весом.

– Да, медицина шагает вперёд. Современные средства и технологии позволяют выхаживать недоношенных детей с экстремально малым весом. И это здорово. Я, например, сама родилась недоношенной, весила 1 килограмм 450 граммов. И выжила в Стерлибашево без специальных аппаратов, кувезов. Мама меня в июле на подоконник выкладывала, чтобы я на солнышке «дозревала», купала в металлическом тазике.

Ещё одна наша доктор, моя коллега, тоже родилась недоношенной, и мама её благополучно выходила у себя в Фёдоровском районе. Правда, и инфекционный фон тогда был совсем другой.

– Расскажите о своей семье.

– Я была у родителей третьим, самым долгожданным ребёнком. Между мной и братом разница в 13 лет. Из истории собственной семьи я вынесла истину – долгожданному ребёнку и его родителям надо всегда давать шанс, чего бы это ни стоило. И я на своём рабочем месте всегда этим руководствуюсь.

У нас с мужем Эдуардом двое детей. Дочери Сафии 11 лет, раньше она хотела работать в роддоме, как я. Сейчас подросла, занимается танцами в «Антре» и мечтает о профессии хореографа. Сыну Самиру 5 лет, и он говорит, что хочет лечить детей, как его мама. Так и заявляет мне: «Мама, я вырасту и буду тебе помогать!».

Муж работает по вахтам, а когда бывает дома, берёт все заботы о детях и хозяйстве на себя.

– Но ведь ваших напряжённых графиков и дежурств в родзале никто не отменяет?

– Конечно, нет. Когда муж уезжает на работу, на домашнюю вахту заступает моя свекровь, за что мы ей очень признательны. Так что мы все в каком-то смысле вахтовики.

ФОТО ИЗ АРХИВА Э. ШАКИРОВОЙ

С 2025 года в Республике Башкортостан стартовал региональный проект «Охрана материнства и детства». Он реализуется в рамках национального проекта «Семья». В 2025 году на него будет выделено 714,9 млн рублей. Планируется построить 4 модульные женские консультации и открыть 8 новых на базе ЦРБ.

Для поддержки материнства реализованы проекты «Открытый родильный дом» и «Заботливая женская консультация», а также усовершенствована подготовка к ЭКО.

Ключевой целью всех программ является сохранение репродуктивного потенциала населения и повышение рождаемости.