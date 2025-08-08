"Мы хотим работать!"

Ярмарка "Купец-молодец" – тому подтверждение. Но они пробуют себя не только в ремёслах и торговле. Подростки рассказывают о том, как и где им удаётся подработать. И обозначают, как мы, взрослые, можем быть им полезны.
Анжелина Ивашутова, 13 лет:
– Мой первый заработок был в начальной школе. Я пробовала продавать колечки из бисера, которые делала сама. Мне было нетрудно прийти к этой идее заработка: я видела, что многие продавали такие колечки, и их покупали. Деньги я зарабатывала не для того, чтобы накопить и что-нибудь купить – мне нравился сам процесс изготовление и продажи колец. Найти работу подростку трудно, поэтому приходится искать через знакомых или долго договариваться, чтобы тебя приняли. Было бы намного легче, если бы взрослые шли нам навстречу, давали возможность работать и платили за честный труд, не жалея денег.
Дарья Касьянова, 14 лет:
– В нашу гимназию прислали сообщение о том, что РСУ ДОР ищет детей для работы летом. Это пилотный проект, запущенный по указанию главы администрации Стерлитамака. Я пошла в отдел кадров, написала заявление, меня приняли. Мы пропалываем городские клумбы. Работаем с землёй, в любую погоду. Я уже купила себе наручные часы, теперь сама соберу себя в школу. Очень советую ровесникам такой заработок: всего 4 часа в день, и достойная зарплата.
Арсений Цвигун, 13 лет:
– В 11 лет я заработал свои первые большие деньги. Мы с друзьями собрали всю вишню с наших огородов, а потом быстро продали её на базаре. За 20 минут мы заработали 1500 рублей. Когда я впервые получил такие деньги, хотел их отложить, чтобы купить новый телефон, но всё-таки потратил на сладости. Сначала, когда я решил заработать, то не знал, как это сделать. Нашел в интернете разные способы заработка для детей – мне понравилась идея продавать что-то. И мама одобрила: всё-таки это труд. Я считаю, нам, подросткам, полезно работать. Это развивает навыки общения, взаимодействия с теми, кто тоже трудится, а также помогает понять, как зарабатываются деньги.
Александра Лейхнер, 13 лет:
– Сколько себя помню, я всегда мечтала зарабатывать. Мне не хотелось ждать, пока родители или родственники дадут мне карманные деньги. Однако детям и подросткам до 14 лет найти работу бывает непросто, так как официально подрабатывать разрешено только с получением паспорта. Но всегда можно найти выход. Моя первая подработка появилась благодаря знакомству: дядя одной из моих подруг работал администратором в небольшом кафе. Я говорила маме, что иду гулять с подружкой, а на самом деле подрабатывала в этом заведении. Конечно, моя «зарплата» была очень скромной, но её хватало на мороженое, и это уже было здорово. Потом я увлеклась вязанием. Это хобби приносило мне много удовольствия, и в моей голове родился гениальный план: вязать и продавать игрушки на заказ. Цены были невысокими, но . Однако вскоре я поняла, что вязание на заказ перестало приносить радость: вместо удовольствия я испытывала давление времени и необходимости делать всё качественно и в срок. Этой весной я записалась в «Школу молодого просветителя». После успешного обучения в июне мне удалось устроиться на работу: в Парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина я проводила мероприятия для ребят из летних лагерей: кинолектории, экскурсии в Галерее искусств. Заработок был достаточно хорошим, и мне это очень нравилось. Сейчас я – юный журналист, пишу статьи для газеты «Стерлитамакский рабочий». Я освещаю мероприятия и рассказываю об интересных людях нашего города — это занятие приносит мне огромное удовольствие. Я стараюсь предлагать свою кандидатуру там, где могу. Возможно, кто-то согласится взять меня на работу. После 14 лет найти подработку становится гораздо проще, но вместе с этим приходит и ответственность: если ты что-то продаёшь, ты отвечаешь за качество своего товара; если ведёшь экскурсии — за информацию, которую предоставляешь людям. Есть замечательная пословица: «Кто ищет, тот всегда найдёт». Поэтому не стоит отчаиваться, если вас не взяли на работу с первого раза. Ищите возможности, развивайтесь и старайтесь! Каждый шаг на этом пути приближает вас к вашей цели.
Анастасия Дмитриева, 14 лет:
– На ярмарках я продаю книжки на липучках, развивающие игры, блокноты, брелоки и многое другое. Деньги я зарабатываю на свои хотелки и на новое оборудование. Книжки на липучках – это ручная работа, они развивают детскую моторику, мышление и креативность. Всё началось с того, что моя мама увидела подобные книжки в интернете и захотела попробовать их изготовить. Но заниматься этим стала я: мама выходит на ярмарки с другим товаром. Я рисую иллюстрации, создаю макет игры с сюжетами из жизни, печатаю игру на хорошей плотной бумаге, вырезаю детали, ламинирую, снова вырезаю и клею на липучки. Затем дыроколю книжку, вставляю пружину, снимаю видеообзор и упаковываю. Книжки получаются вечными: они сделаны качественно, липучки никогда не отрываются. В этом маленьком хобби мне помогает моя младшая сестра.
Анна Стяжкина, 17 лет:
– Современные подростки всё чаще задумываются о финансовой независимости. Личный заработок необходим для приобретения желанных вещей, накопления или поддержки семьи. Однако они часто сталкиваются с отказами: «Берём только с 18 лет», «Нужен опыт», «Нет вакансий». Из-за огромного количества требований, высоких налогов и строгих законов, ограничивающих время работы подростков, работодатели зачастую теряют желание нанимать их. Трудоустроиться сложно, и ребята ищут работу нелегально, без официального оформления. Бывает так, что их «работодателями» становятся мошенники – это создает нешуточный риск для подростков. Как решить эту проблему? Я считаю, лучший вариант – создать молодежную биржу труда, центр, который предоставит подросткам возможность познакомиться с рынком труда, участвовать в ярмарках вакансий. Так школьники и студенты смогут лучше узнать о разных профессиях и найти подходящую работу. А ещё необходимы бесплатные занятия по финансовой грамотности: школьники должны понимать, что такое деньги, зачем они нужны и как защитить себя от мошенников. Если вы моложе 18, 16 или даже 14 лет, вы можете устроиться промоутером на раздачу листовок или продавать самодельные изделия. Есть сезонные и разовые подработки: выгул собак, уборка территории, помощь на даче, оформление площадок на мероприятиях, продажа охлаждающих напитков. Я думаю, важно помнить, что всё начинается с малого и что необходимо совершенствоваться. Если вы станете лучшим в своём деле, то за свои услуги вы сможете брать больше денег, чем другие. Работа в подростковом возрасте – это не только источник дохода, но и важный шаг к самостоятельности и личностному росту.