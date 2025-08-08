"Мы хотим работать!"

Александра Лейхнер, 13 лет:

– Сколько себя помню, я всегда мечтала зарабатывать. Мне не хотелось ждать, пока родители или родственники дадут мне карманные деньги. Однако детям и подросткам до 14 лет найти работу бывает непросто, так как официально подрабатывать разрешено только с получением паспорта. Но всегда можно найти выход. Моя первая подработка появилась благодаря знакомству: дядя одной из моих подруг работал администратором в небольшом кафе. Я говорила маме, что иду гулять с подружкой, а на самом деле подрабатывала в этом заведении. Конечно, моя «зарплата» была очень скромной, но её хватало на мороженое, и это уже было здорово. Потом я увлеклась вязанием. Это хобби приносило мне много удовольствия, и в моей голове родился гениальный план: вязать и продавать игрушки на заказ. Цены были невысокими, но . Однако вскоре я поняла, что вязание на заказ перестало приносить радость: вместо удовольствия я испытывала давление времени и необходимости делать всё качественно и в срок. Этой весной я записалась в «Школу молодого просветителя». После успешного обучения в июне мне удалось устроиться на работу: в Парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина я проводила мероприятия для ребят из летних лагерей: кинолектории, экскурсии в Галерее искусств. Заработок был достаточно хорошим, и мне это очень нравилось. Сейчас я – юный журналист, пишу статьи для газеты «Стерлитамакский рабочий». Я освещаю мероприятия и рассказываю об интересных людях нашего города — это занятие приносит мне огромное удовольствие. Я стараюсь предлагать свою кандидатуру там, где могу. Возможно, кто-то согласится взять меня на работу. После 14 лет найти подработку становится гораздо проще, но вместе с этим приходит и ответственность: если ты что-то продаёшь, ты отвечаешь за качество своего товара; если ведёшь экскурсии — за информацию, которую предоставляешь людям. Есть замечательная пословица: «Кто ищет, тот всегда найдёт». Поэтому не стоит отчаиваться, если вас не взяли на работу с первого раза. Ищите возможности, развивайтесь и старайтесь! Каждый шаг на этом пути приближает вас к вашей цели.