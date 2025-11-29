Заводила с позывным «Чумазый»

«Какой у тебя позывной, боец?» – спросил командир у новичка. По пути в кромешной темноте тот успел несколько раз упасть в грязь. Оттого и вид у него был непрезентабельный. «Не знаю, – пожал тот плечами. – Пока нет позывного». «А что тут думать, – оживился боец в углу блиндажа. – Весь чумазый. Будешь «Чумазым».

– Так и прицепилось «Чумазый», – говорит Руслан. – А что, нормальный позывной. Весёлый…



На Краснолиманском направлении попали в Серебрянское лесничество. После недели адаптации двинули на «ленточку». Не на штурм, а просто понаблюдать за противником. И всё равно, первое впечатление от фронтовой действительности шокировало. Всему виной стала погода. За трое суток непрерывного наблюдения Чумазый познал все прелести окопной жизни. Жили в «лисьих норах» – углублениях в окопах на одного-двух человек. Сутки напролёт мокли под непрерывными дождями. Месили грязь в одежде, которую можно было выжимать. Белые маскхалаты за день становились чёрными. Впереди, метрах в ста пятидесяти, противник. Над головой барражируют вражеские «птички».



Потом по ним начал бить танк. Снаряд, будто из польского миномёта, летит быстрее звука. От него не убережёшься. Сначала взрыв, и только потом долетает свист. В этом его коварство. Чумазый по военной специальности гранотомётчик. Мечтал подбить вражеский танк. Но так его и не увидел. Только снаряды прилетали. Такими запомнились ему эти первые три дня. Потом пошли штурмовые ночи Краснолиманска. Поначалу на штурм ходили по двенадцать человек. Потом по восемь. Потом вчетвером. Так постепенно выковывалась новая тактика. В их группе были сержант и даже прапорщик, а старшим (заводилой) назначили рядового Чумазого, как самого опытного. В таких переделках зачастую всё решают доли секунд. Однажды в «кишке» –

так штурмовики называют окопы – краем глаза выхватил нацеленный на него автомат. Спасибо напарнику, успел срезать врага очередью. В тот день они взяли позицию без потерь. Даже «трёхсотых» не было. Зато противник потерял восьмерых. Дождались «закрепов», переночевали и утром вышли к «броне» – в тыл, отдохнуть, помыться в полевой бане...



– Как к вам относится местное население?

– В основном тепло. Подходят, просят: «Вы только нас не бросайте!» Благодарят. Но есть и те, кто с нескрываемой ненавистью смотрят на нас.

Ближе к весне назойливой мошкарой активизировались вражеские «птички». Однажды ночью прилетела «Баба-яга» – тяжёлый дрон. Зажигательными смесями бросался, гад. Поначалу стреляли в него вслепую, на звук, да что толку. И тут боец из Белебея с позывным «Филин» предложил: «А давайте ослепим его ракетницами». Так из автоматов сбили первую «Бабу-ягу».

Весной Чумазого достал очередной дрон. 23 мая, когда они только вернулись со штурма, замкомвзвода попросил его продержаться ещё сутки.

– Я три дня там был, вымотался весь, толком не ел, не пил, не спал, – попытался было отказаться боец. Но командир настоял:

– Больше некому. Там бойца ранило. Некем заменить. А ты самый опытный.Дали в дорогу консервов, воды.



Первые сутки прошли без происшествий. 25-го прилетел дрон-разведчик. Выследил Чумазого и улетел. Его сменил бомбардировщик и начал охоту. Первым сбросом его оглушило и слегка контузило. В ушах стоял звон, когда он услышал разрыв второго сброса. Осколок выбил кусок кости из левой голени и застрял там. Вторым осколком разорвало мышцу. Как правило, такие дроны несут по четыре сброса. «Ну вот и всё! – мелькнуло в голове Чумазого. –

Оставшимися двумя добьёт меня».



Но ударов больше не последовало. То ли он раньше отбомбился, то ли нёс только два заряда, но вскоре улетел. По рации Чумазый сообщил: «Я триста». «Эвакуация нужна?» – спросили. «Нет, я сам как-нибудь, – ответил боец. – Что с позицией?» –

«Оставляй. Замену вышлем».

Рана кровоточила. В состоянии шока он даже не догадался её перевязать. Так, опираясь только на автомат, и захромал к своим. С каждым шагом рана «выплёвывала» капли крови. Но сильного кровотечения не было. Потом медики объяснили: осколок зажал вены. Так и дошёл до медбрата. Тот перевязал его и отправил дальше. Ранило его в семь утра. На часах было десять, когда он дошёл до полевого госпиталя. Здесь его перебинтовали более основательно. На счастье, рядом оказался грузовик, доставивший груз. Раненого уложили в кузов. Так он добрался до города Кременной. Там сделали рентген, наложили гипс и отправили дальше.



На следующее утро был в Старобельске. Ночью раненых вывезли в поле, где их ждали четыре вертолёта, ещё два Ка-52 кружили, прикрывая их от дронов. Потом были Валуйка Белгородской области, госпиталь в Белгороде, операция в Туле.

В Уфе комиссовали по ранению. Так закончилась его восьмимесячная служба в 6-й штурмовой роте 2-го батальона имени Минигали Губайдуллина 31-го полка «Башкортостан». Сегодня он, как и прежде, мастер смены Стерлитамакского фиброцементного завода (кстати, внучатый племянник Героя Советского Союза Минигали Губайдуллина, повторившего подвиг Александра Матросова). Медаль «За отвагу» и ведомственные награды напоминают ему о боях под Кременной, товарищах и фронтовых буднях.

