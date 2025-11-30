-12 °С
30 Ноября , 09:25

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём матери

Дорогие наши мамы! От всей души поздравляю вас с праздником любви, благодарности и глубокого уважения!

Этот день напоминает каждому из нас о самом тёплом и светлом человеке в жизни – о маме, о той, кто дарит нам заботу, поддержку и безусловную любовь. Вы хранительницы домашнего очага, вдохновительницы, наставницы. Благодаря вашей мудрости и терпению растут поколения, которые формируют будущее нашего города. Каждый ваш день – это труд, наполненный заботой, который часто остаётся незамеченным, но всегда бесценен.


Искренне благодарю вас за сердечное тепло, доброту и ту огромную силу, которую вы вкладываете в своих детей, свои семьи и в жизнь нашего города.
Пусть ваши дома будут наполнены радостью. Крепкого вам здоровья, благополучия, внимания и поддержки ваших детей и близких!

Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,
глава администрации
ГО г.Стерлитамак.

