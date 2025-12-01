О том, что на Кавказе может вспыхнуть вооружённый конфликт, поговаривали уже в первой половине девяностых. 1 декабря 1994 года началось то, что потом войдёт в историю как первая чеченская война. Контртеррористическая операция повлекла за собой многочисленные жертвы как среди военных, так и среди гражданского населения, оказавшегося в эпицентре событий.



Участнику той самой войны Рустему Тагирову повезло. Он вернулся целым, невредимым, без единой царапины.После школы Рустем выучился на аппаратчика, но приступить к работе по специальности не успел. Чуть ли не с порога училища призвали в армию. После учебки в Бузулуке младший сержант Тагиров попал в Чечню. Уже по пути от Моздока поезд обстреляли. К счастью, обошлось без жертв.



Вот его рассказ:

– Наша 205-я мотострелковая бригада дислоцировалась возле аэропорта Северный под Грозным (сейчас эта бригада называется казачьей). Я был заместителем командира миномётного расчёта. Наши огневые позиции располагались возле леса для предотвращения прорыва боевиков. В серьёзные передряги не попадал, хотя в начале августа 1996 года, когда начались боевые действия в Грозном, в батарее были «трёхсотые». А вот до нас, говорили, были серьёзные потери.

Мы там находились с мая по конец декабря. Потом поступил приказ о выводе бригады в Будённовск. Там, в палатках, мы и встретили 1997 год.

Как раз в мае 1996 года, во время предвыборной кампании, в 205-ю бригаду прилетел Б.Ельцин. Выступил перед военно-

служащими, заявил: «Война окончилась, вы победили», вручил награды, прямо на броне подписал указ о демобилизации срочников и уехал.

Три года назад монтажник ООО «СК Уфаспецстрой» и один из активистов общественной организации «Набат» Рустем Тагиров вместе с другими ветеранами – Ильдусом Маняповым, Аликом Талиповым, Николаем Булюкиным – участвовал в доставке первого гуманитарного конвоя в зону СВО. «Ребята просили нас привезти УАЗ, –

рассказывает он. – Мы собрали средства на покупку машины, отремонтировали, назвали её «Башкорт». Николай загнал её на свою «газель» (впритирку вошла), вылез через заднюю дверь, мы набили её гуманитарным грузом. Там были очень нужные квадрокоптеры и тепловизоры. Доставили всё это в Херсонскую область.

Дело было осенью. Наши только остановили контрнаступление ВСУ. Настроение у ребят, скажем прямо, было подавленное. При виде нас оживились. Почувствовали, что о них помнят и готовы поддержать всем, чем можно.

Перед поездкой отец одного из наших мобилизованных ребят Николай Коломиец, который многое сделал для ремонта уазика, попросил нас узнать о сыне. Он несколько дней не выходил на связь. Увы, выяснилось, что за несколько дней до нашего приезда был налёт «хаймерсов». В числе погибших был его сын.

В декабре доставили второй УАЗ с грузом в Сватово (ЛНР), мы его так и назвали – «Набат». Настроение у парней было совсем другое – боевое. Несмотря на то, что вовсю шли ожесточённые бои, чувствовалось, что они воспрянули духом. А всего наш «Набат» доставил уже около двух десятков гумконвоев. Кстати, Николай Коломиец – один из самых активных «набатовцев». Оказывает огромную помощь в формировании гумконвоев. А Николай Булюкин сам участвует в СВО.

«Набат» вместе с другими общественными организациями и просто патриотами помогают семьям погибших, провожают в последний путь парней, сложивших головы на полях сражений. Ведь патриотизм – это не ненависть к другим, а любовь к своему народу.

Фото из личного архива Рустема Тагирова