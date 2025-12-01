Современный, удобный, многофункциональный

На еженедельном оперативном совещании Правительства республики Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин в режиме видеосвязи дали старт работе двух новых современных модульных кадровых центров в Дуванском и Бакалинском районах. Их построили по федеральной программе комплексной модернизации сети службы занятости населения нацпроекта «Кадры».



Башкортостан присоединился к масштабному проекту в 2019 году и получил за это время федеральную поддержку в размере 468 млн рублей. Ещё 441 млн рублей выделили из регионального бюджета. Всего в республике действует 51 обновлённый кадровый центр «Работа России». Благодаря новым подходам с 2021 года время трудоустройства сократилось на 33,5 процента – со 142 до 94,5 дня, а продолжительность безработицы уменьшилась на 42,5 процента.

Роль кадрового центра «Работа России» значительно расширилась. Поиск работы остаётся важной задачей, но спектр услуг стал гораздо разнообразнее. В интервью «СР» директор кадрового центра Сергей Щипакин рассказал о программах, мерах государственной поддержки и комплексном подходе к трудоустройству.

Сергей Валентинович, как изменилась работа ЦЗН после его трансформации в кадровый центр?

– Кадровый центр «Работа России» по городу Стерлитамаку и Стерлитамакскому району стал в Республике Башкортостан пилотным модельным центром занятости, который полностью переформатировался в числе первых 16 регионов Российской Федерации. Здесь изменилось всё – от названия до функций службы. Он стал современным, просторным, многофункциональным, удобным. Новый формат позволяет выстраивать эффективное взаимодействие между соискателями и работодателями, оказывать меры государственной поддержки с учётом персональных запросов. Уменьшилось время нахождения соискателей на регистрационном учёте. Но главное, что изменилось, – подход к работе.



– Какие меры государственной поддержки сегодня оказывают клиентам центра?

– Теперь граждане, обратившиеся к нам, могут получить широкий спектр мер государственной поддержки в режиме «единого окна». Соискателям помогают пройти весь путь от подбора вакансии до трудоустройства, а работодателям – от формирования запроса до найма. С 2025 года вступили в силу новые стандарты. В нашем центре применяют индивидуальный подход, помогают выбрать профессию и развить карьеру. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей, молодым специалистам, выпускникам учебных заведений и людям с ограниченными возможностями здоровья. Для каждой категории предусмотрена индивидуальная программа поддержки и сопровождения. Главное – конкретный результат и адресная помощь каждому соискателю и работодателю. Наши двери открыты для всех желающих трудоустроиться или повысить свою квалификацию.

– Как вы помогаете клиентам, не имеющим профессиональной подготовки или желающим сменить сферу деятельности?



– С 2025 года начал действовать федеральный проект «Активные меры содействия занятости населения» национального проекта «Кадры», который направлен на обеспечение экономики востребоваными сотрудниками и помогает скоординировать усилия образовательных учреждений, компаний и государства в этом направлении. Отдельные категории граждан могут получить профессиональное обучение, дополнительное профобразование. Участниками проекта могут стать родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, молодёжь, неработающие мамы дошкольников, ветераны боевых действий и члены их семей, соискатели с ОВЗ, пенсионеры, предпенсионеры и другие категории граждан. В этом году прошли обучение 92 человека. Граждане, желающие сменить сферу деятельности, обучились на электриков, лаборантов химического анализа, помощников воспитателей, стропальщиков, сварщиков, аппаратчиков, химиков-лаборантов. Всего было доступно около 140 направлений. Самыми популярными стали специалисты по работе с системами искусственного интеллекта, аналитики, тестировщики, 1С-программисты. Для безработных и ищущих работу граждан переобучение – это возможность получить дополнительную специальность и перспектива для карьерного роста. Для получения данной меры государственной поддержки гражданину необходимо подать заявление с использованием портала «Работа в России».



– Какие возможности предоставляет портал гражданам и работодателям?

– В связи с изменением Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» № 565-ФЗ от 12.12.2023 г.

и переходом на единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» изменился порядок подачи информации о свободных рабочих местах. Теперь работодатели обязаны размещать всю информацию о вакансиях и предоставлять отчёты исключительно на платформе «Работа в России» (trudvsem.ru). Преимущества портала для работодателей: удобный механизм поиска соискателей, управление вакансиями и взаимодействие с соискателями в режиме онлайн. Для соискателей: размещение анкеты (резюме), поиск привлекательной работы по всей стране, получение уведомления о появлении новых интересных вакансий, что значительно упрощает процесс поиска. Как для работодателей, так и для соискателей –бесплатный доступ ко всей информации портала. Благодаря новым возможностям рынок труда стал прозрачнее и удобнее для всех. Однако определённые профессиональные сферы всё ещё испытывают острую нехватку кадров.



– В какой сфере и каких специалистов не хватает?

– Наиболее востребованы квалифицированные работники промышленных предприятий, строительства и транспорта, а также медицинские сотрудники, педагоги и представители сферы общественного питания.

– Какие мероприятия организуются, чтобы помочь работодателям и соискателям?

– Кадровый центр тесно сотрудничает с работодателями города. Ежемесячно проводятся ярмарки вакансий, открытые кадровые отборы. Проведено более 20 ярмарок вакансий, 10 открытых кадровых отборов, в которых приняли участие 157 работодателей. Следующая ярмарка вакансий состоится 4 декабря в 11 часов. Будут представлены вакансии для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для соискателей кадровый центр «Работа России» регулярно проводит такие мероприятия, как «Карьерные мастерские», единый день для женщин с детьми «Мама может», «Работа в радость», «Мы вместе. За благополучие и достаток», «Горячие линии», единые дни консультаций по открытию собственного дела, прохождению профобучения и др. В центре действуют молодёжный клуб «РаботаЮ», мужской клуб для участников СВО «Карьера для СВОих», женский клуб «УспешнаЯ». Они объединили более 370 человек. На мероприятиях информируем о мерах государственной поддержки, возможности получения единовременной финансовой помощи или финансовой поддержки на основании социального контракта (АСПК) для открытия собственного дела. В 2025 году 93 человека открыли собственное дело по программе адресной социальной помощи для малоимущих граждан, ещё 2 человека получили единовременную финансовую помощь от кадрового центра.

Мы пообщались с несколькими соискателями и поинтересовались их мнением о работе кадрового центра.



Эмиль Галимов ранее работал охранником. Он ищет аналогичную работу. Специалист центра помогла ему разместить заявление на портале и направила на одно из городских предприятий. По словам мужчины, сотрудники центра очень вежливы и внимательны. Он уже не первый раз обращается сюда за помощью. В прошлом году Эмиль Габдуллаевич пришёл, подал заявление, и ему почти сразу позвонили с предложением.

Рамиля Акчулпанова призналась, что найти работу ей нелегко, так как достигла предпенсионного возраста. Она долгие годы была медсестрой, но не ищет работу по специальности, так как нужно проходить обязательное обучение. Сейчас женщина рассматривает вакансии кухонного рабочего с графиком 2/2, потому что живёт в деревне. Рамиля Сафаргалеевна уже общалась с одним работодателем, но не подошла по возрасту. Она отметила, что специалисты кадрового центра – отзывчивые и ответственные люди, стараются учитывать все пожелания клиента. Поэтому она надеется на успешное решение её вопроса.





ФОТО АНАСТАСИИ АДАДУРОВОЙ.