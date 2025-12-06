Пищевая сода – больше чем продукт

Изначально сода производилась для решения вопроса дефицита продукции в стране: она была необходима пищевой промышленности, медицине, фармацевтике, металлургии. Но почти сразу вошла и в быт: хозяйки оценили её универсальность и эффективность, домашние умельцы — способность очищать всё, от двигателя мотоцикла до садовых инструментов.

Отдельного внимания заслуживает дизайн упаковки. Попытка изменить её в середине 1990-х закончилась провалом: продажи резко упали, и содовое производство вернуло привычные красно-жёлтые полосы и чёрный шрифт. Позднее компания выяснила, что покупатели идентифицируют продукт именно по цветовому пятну — «пачку находят глазами, а не сознательным выбором». Этот визуальный код настолько укоренился в памяти покупателей, что даже слухи о возможном обновлении дизайна мгновенно вызывают сетевые волнения, вирусные мемы и требования «вернуть всё как было».

Интерес к продукту сегодня подогревают и спонтанные истории. Так, очередной всплеск обсуждений среди россиян произошёл несколько месяцев назад, когда сувенирная металлическая банка с дизайном соды была воспринята как новый фирменный стиль.

На Международной неделе бизнеса БСК представила подход к развитию бренда: системное продвижение практик бытового применения, выпуск бренд-гида с историями, интервью и культурологическими материалами, создание сувенирных коллекций, сотрудничество с художниками и дизайнерами.

Компания отметила, что аудитория продукта молодеет. Для поколений зумеров и альфа сода — это одновременно экологичный сервисный продукт и модный элемент ретро-эстетики. Упаковка, которая оформлена в стиле оп-арт 70–80-х годов, сегодня воспринимается как современный визуальный код: то, что когда-то было бытовой нормой, сейчас стало культурным трендом.

«Сода – символ стабильности и культурной памяти. Мы сохраняем её узнаваемость, но раскрываем заново», — отметил заместитель директора по технологии и развитию БСК, главный технолог Радик Асфандияров.

Участие в Международной неделе бизнеса позволило компании представить свой успешный опыт региональным и международным партнёрам и наметить новые пути сотрудничества с креативными индустриями для дальнейшего укрепления статуса пищевой соды как настоящего национального бренда.