В Уфе наградили журналистов газет «СР» и «Ашкадар»

На 24 съезде Союза журналистов Республики Башкортостан Глава региона Радий Хабиров вручил первые удостоверения военкорам и государственные награды журналистам. В частности, звания «Заслуженный работник печати и массовой информации РБ» присвоены главным редакторам Алексею Матвееву («Стерлитамакский рабочий») и Рамилю Мансурову («Ашкадар»).

В работе съезда принял участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Председателем СЖ РБ избран главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков.