-12 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Актуально
9 Декабря , 20:10

В Уфе наградили журналистов газет «СР» и «Ашкадар»

На 24 съезде Союза журналистов Республики Башкортостан Глава региона Радий Хабиров вручил первые удостоверения военкорам и государственные награды журналистам. В частности, звания «Заслуженный работник  печати и массовой информации РБ» присвоены  главным редакторам Алексею Матвееву («Стерлитамакский рабочий») и Рамилю Мансурову («Ашкадар»). В работе съезда принял участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Председателем  СЖ РБ избран главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков.

В Уфе наградили журналистов газет «СР» и «Ашкадар»
В Уфе наградили журналистов газет «СР» и «Ашкадар»

На 24 съезде Союза журналистов Республики Башкортостан Глава региона Радий Хабиров вручил первые удостоверения военкорам и государственные награды журналистам. В частности, звания «Заслуженный работник  печати и массовой информации РБ» присвоены  главным редакторам Алексею Матвееву («Стерлитамакский рабочий») и Рамилю Мансурову («Ашкадар»).

В работе съезда принял участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Председателем  СЖ РБ избран главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков.

В Уфе наградили журналистов газет «СР» и «Ашкадар»
В Уфе наградили журналистов газет «СР» и «Ашкадар»
В Уфе наградили журналистов газет «СР» и «Ашкадар»
Автор: Алексей Матвеев
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru