13 Декабря , 16:10

Минпросвещения России - о зимних каникулах для школьников

Школьные каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Министерство просвещения России рекомендовало общеобразовательным учреждениям провести зимние каникулы школьников с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 

Согласно рекомендациям министерства, длительность школьных каникул должна составлять минимум семь календарных дней. Федеральный учебный календарь предусматривает обязательную продолжительность зимних каникул после окончания второй четверти — девять дней. Таким образом, ученики всех классов смогут полноценно отдохнуть перед началом нового учебного периода.

 

По информации ИА «Башинформ»

 

Фото: архив / ИА «Башинформ»

 

