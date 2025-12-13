Минпросвещения России - о зимних каникулах для школьников

Министерство просвещения России рекомендовало общеобразовательным учреждениям провести зимние каникулы школьников с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно рекомендациям министерства, длительность школьных каникул должна составлять минимум семь календарных дней. Федеральный учебный календарь предусматривает обязательную продолжительность зимних каникул после окончания второй четверти — девять дней. Таким образом, ученики всех классов смогут полноценно отдохнуть перед началом нового учебного периода.

