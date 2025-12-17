-12 °С
17 Декабря , 10:05

В Стерлитамаке движение перед ГДК временно закрыто

С 16 декабря по 20 января на время строительства ледового городка на площади перед Городским дворцом культуры  перекрыто движение для транспортных средств по малому пр.Октября от ул.Имая Насыри до сквера им.Г.К.Жукова.

По информации отдела по взаимодействию с общественными институтами.

