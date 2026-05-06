«Мы не остановимся, пока не освободим границы Донбасса»: Александр Мельченко

Александр Мельченко родом из Хакасии, в 17 лет принял присягу в Голицынском пограничном институте ФСБ. В 2022 году попасть на фронт не удалось: он пришёл в военкомат по повестке, но пока оформлял документы, его группа уехала. В мае 2023 года подписал контракт и попал в воинскую часть, которая оказалась полком «Башкортостан».

По его словам, поддержка из республики на фронте чувствуется особенно — такого уровня всесторонней помощи нет нигде. В полку создали военно-полевой клуб (большой блиндаж), где проводят совещания, показывают фильмы, концерты, а земляки могут комфортно разместиться и помыться.

Позывной «Борус» он взял в честь высокой горы в Хакасии, чтобы силы родной земли помогали и оберегали. Свою главную задачу как замполита Мельченко видит в том, чтобы настроить бойцов на выполнение боевых задач.

– В общевойсковой армии четыре Героя России посмертно. И два из них – в полку «Башкортостан».

– Первый – командир танкового батальона подполковник Андрей Мигунов. Второй – старший лейтенант Ильдар Суфияров, позывной «Хасан».

Тогда мы стояли в Серебрянском лесничестве, а напротив нас всего в пятистах метров – нацистские десантники. Задачей «Хасана» и еще четверых его ребят было зайти на точку и провести ротацию. В третью ночь они проснулись от взрывпакета в блиндаже и криков ВСУшников: «Хотите жить – сдавайтесь!» Ильдар посмотрел на ребят: «Осуждать не буду, но я – офицер и не сдамся». Парни ответили: «Ты что, командир, мы с тобой!». Ильдар взял гранату, вырвал чеку и с криком «Мы жить не хотим!» начал атаковать. Бой шел около часа. Блиндаж уже полыхал. Последнее, что видел «Шахтер» – как «Хасан» подорвал себя гранатой, забрав с собой троих нацистов.

Ильдару Суфиярову присвоили звание Героя России посмертно, даже несмотря на то, что тело не могли эвакуировать полтора года. Это исключительный случай.

Ильдар производил впечатление очень воспитанного, кроткого человека. Ему бы в школе работать учителем. Я пообещал главе Башкирии Радию Фаритовичу, что мы его найдем. И нашли. Оказалось, что «Шахтер» попал в плен, там прошел через ад, но вернулся в строй. Он и показал нам точное место, ошибся всего на метр, даже с какой стороны голова Ильдара лежит, указал. На третий день «Хасан» был на Родине.

– Какая сейчас ситуация на передовой?

– Полк «Башкортостан» – один из самых продуктивных. Поэтому ребята традиционно на самых сложных участках, сегодня идут тараном под Красным Лиманом. Теперь ведь война технических средств: заходим малыми группами, проводим радиоэлектронную разведку, наши «птички» висят 24/7. Если обнаружили шорох – туда летит всё: и FPV-дроны, и артиллерия.

– Солдатам снится война?

– Снится война. Но высшая цель для нас – вернуться домой и вернуться достойно – с Победой. Я всегда говорю: пока не освободим границы Донбасса – Славянск и Краматорск – не остановимся. Иначе не сможем обеспечить стратегическую безопасность региона.

Подробнее в источнике: Молодёжная газета РБ